Архангельское УФАС не стало запрещать рекламу "Матильды"

«Матильда» никого не оставляет равнодушным — заочным поклонникам фильма противостоят не менее многочисленные противники. Последние жалуются на него всем и всюду, в том числе в Федеральную антимонопольную службу.

Во избежание недоразумений и разночтений ФАС России подготовила ответ на обращения граждан о рекламе фильма «Матильда». Именно он будет использоваться терорганами при подготовке ответов на поступившие обращения, сообщает пресс-служба Архангельского УФАС России.

Суть ответа такова:

«Анализ распространявшейся на телевидении и рекламных конструкциях рекламы фильма «Матильда» показал, что в рекламных изображениях и текстах отсутствуют непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, не используются бранные слова.

При этом ФАС России не наделен компетенцией давать оценку каким-либо историческим событиям и фактам, в том числе изложенным в художественных произведениях, в частности, в художественном фильме «Матильда».

В художественных произведениях авторы выражают свою оценку исторической правды, при существовании различных версия отдают предпочтение той, которая кажется им наиболее психологически правдоподобной, и хотя бы и обращаются к историческим фактам, в то же время интерпретируют их в соответствии со своими творческими замыслами.

В этой связи возражения относительно достоверности и полноты сведений о жизни Николая II, членов царской семьи и ее приближенных, содержащихся в фильме «Матильда», не могут рассматриваться в качестве доказательств недостоверности рекламы.

Трейлеры, постеры, анонсы фильма «Матильда», размещенные на кинопорталах, в том числе на сайтах в сети Интернет, не могут расцениваться как реклама, поскольку такая информация предназначена для информирования посетителей сайта о фильмах, сведений о создателях фильма, актерах, рецензиях на фильм, новинках кино и пр. информации из области киноиндустрии в целях обеспечения выбора потребителей. Такие сведения не подпадают под понятие рекламы и рекламой не являются, подобная информация не относится к компетенции ФАС России».