Архангельское УФАС не стало запрещать рекламу "Матильды"

Во избежание недоразумений и разночтений ФАС России подготовила ответ на обращения граждан о рекламе фильма «Матильда». Именно он будет использоваться терорганами при подготовке ответов на поступившие обращения, сообщает пресс-служба Архангельского УФАС России.
Суть ответа такова:
«Анализ распространявшейся на телевидении и рекламных конструкциях рекламы фильма «Матильда» показал, что в рекламных изображениях и текстах отсутствуют непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, не используются бранные слова.
При этом ФАС России не наделен компетенцией давать оценку каким-либо историческим событиям и фактам, в том числе изложенным в художественных произведениях, в частности, в художественном фильме «Матильда».
В художественных произведениях авторы выражают свою оценку исторической правды, при существовании различных версия отдают предпочтение той, которая кажется им наиболее психологически правдоподобной, и хотя бы и обращаются к историческим фактам, в то же время интерпретируют их в соответствии со своими творческими замыслами.
В этой связи возражения относительно достоверности и полноты сведений о жизни Николая II, членов царской семьи и ее приближенных, содержащихся в фильме «Матильда», не могут рассматриваться в качестве доказательств недостоверности рекламы.
Трейлеры, постеры, анонсы фильма «Матильда», размещенные на кинопорталах, в том числе на сайтах в сети Интернет, не могут расцениваться как реклама, поскольку такая информация предназначена для информирования посетителей сайта о фильмах, сведений о создателях фильма, актерах, рецензиях на фильм, новинках кино и пр. информации из области киноиндустрии в целях обеспечения выбора потребителей. Такие сведения не подпадают под понятие рекламы и рекламой не являются, подобная информация не относится к компетенции ФАС России».