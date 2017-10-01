Архангелогородка прошла в шоу "Голос"

Уроженка Архангельской области — Мария Кабашова — спела на "Слепых прослушиваниях" песню Полины Гагариной "Стану солнцем".

К архангелогородке повернулся Леонид Агутин. Он отметил, что для него поворот к Марии — это определённый риск, там есть, над чем поработать.

— Я, честно говоря, очень долго мучился, потому что я не очень понял, что во всех других регистрах находится, — сказал Агутин. — В том регистре, в котором эта песня вся живёт, всё в порядке, было здорово очень спето. А дальше что, я не знаю. Для меня это был риск. Я надеюсь, что рискнул не зря.

Мария пообещала оправдать доверие теперь уже своего наставника.

Добавим, что Марии Кабашовой 27 лет, она давно уже живёт в Москве, хотя на прослушивании представилась уроженкой родного Васьково. У девушки множество разных увлечений, в том числе — футбол.

На этих же «Слепых прослушиваниях» выступала ещё одна представительница Архангельской области — 35-летняя уроженка Коряжмы Алевтина Сергеева. Она исполнила песню «Родина» Сергея Трофимова. Наставники оценили вокальное мастерство женщины, но никто из них к ней не повернулся, - сообщает Регион 29.