Курица Аси, которая зарабатывает на скромное существование продажей яиц и самогона, сносит золотое яичко. Как и во многих других своих картинах, в «Курочке» Кончаловский исследует жизнь глухой русской провинции.
В «Истории Аси Клячиной…» главную героиню сыграла народная артистка СССР Ия Саввина, которую Виктор Панов часто называет крёстной матерью своего театра. В «Курочке Рябе» Саввина играть отказалась, и роль Клячиной исполнила другая замечательная артистка — Инна Чурикова.
Интересно, что в «Курочке Рябе» снимался артист и завпостановочной частью Молодёжного театра Евгений Шкаев. Поэтому рассказ актёра, о том как работалось с Кончаловским, станет приятным бонусом к кинопоказу, сообщает Регион29.
Вход на сеанс - по пригласительным, которые можно получить в кассе театра. Торопитесь, они разлетаются в один миг!
Касса Молодёжного театра работает с 13:00 до 18:30, телефон: 215-888.