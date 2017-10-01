«Курочка Ряба» 1994 года — это продолжение ленты «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», правда события в нём разворачиваются спустя 30 лет после событий первого фильма. Действие фильма происходит в 1990-е в российской глубинке.

Курица Аси, которая зарабатывает на скромное существование продажей яиц и самогона, сносит золотое яичко. Как и во многих других своих картинах, в «Курочке» Кончаловский исследует жизнь глухой русской провинции.

В «Истории Аси Клячиной…» главную героиню сыграла народная артистка СССР Ия Саввина, которую Виктор Панов часто называет крёстной матерью своего театра. В «Курочке Рябе» Саввина играть отказалась, и роль Клячиной исполнила другая замечательная артистка — Инна Чурикова.

Интересно, что в «Курочке Рябе» снимался артист и завпостановочной частью Молодёжного театра Евгений Шкаев. Поэтому рассказ актёра, о том как работалось с Кончаловским, станет приятным бонусом к кинопоказу, сообщает Регион29.

Вход на сеанс - по пригласительным, которые можно получить в кассе театра. Торопитесь, они разлетаются в один миг!

Касса Молодёжного театра работает с 13:00 до 18:30, телефон: 215-888.