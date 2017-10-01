В Архангельск приедет с концертом джазовая певица из США

13 октября в 18.30 в камерном зале Поморской филармонии состоится концерт «СПИРИЧУЭЛС & JAZZ».

Популярные джазовые хиты исполнит певица из США Мэнди Гейнс. Вместе с ней выступит органист и композитор Пэт Келли. Концерт проводится в рамках Всемирных дней музыки.

Мэнди Гейнс объездила с концертами весь мир. Она выступала в известных джаз-клубах Парижа, Брюсселя, Хельсинки, Бангкока, а также на международных фестивалях. Время от времени певица даёт концерты в России.

На этот раз её мощный вокал смогут оценить северяне, которых, по словам организаторов концерта, ждёт настоящая «Песнь льда и пламени». Отличительная черта исполнительницы – дар раскрывать смысл песен, наделяя музыкальные произведения индивидуальными чертами.

Зрители познакомятся с новой интерпретацией известных джазовых и соул-композиций. Мэнди Гейнс отмечает: «Музыка – мощнейшее целительное средство, которое позволяет испытывать мир, покой и радость». Её экспрессивная манера исполнения и невероятный магнетизм производят яркое впечатление. Испытать эти приятные «летние» эмоции в осенний день приглашаются архангелогородцы и гости города.