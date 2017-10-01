Артисты Северного хора отправятся на фестиваль в город Грозный Главный балетмейстер Северного хора Александр Селиванов и артистка балетной группы Ольга Пугачёва примут участие в IX Международном фестивале-конкурсе сольного танца имени Махмуда Эсамбаева, который будет проходить с 15 по 18 октября 2017 года в г. Грозный. Участники фестиваля из Северного хора выступят в номинации «Парный танец» и представят два хореографических номера «Валенки» и «Калинка». Международный фестиваль-конкурс сольного танца имени Махмуда Эсамбаева проводится с целью сохранения и углубления традиций хореографического искусства народов Российской Федерации и всего мира, обмена культурными ценностями и развития межрегиональных и международных связей и укрепления дружеских связей между представителями разных культур, а также для усиления интереса подрастающего поколения и творческой молодёжи к народному танцу и хореографическому искусству, и для популяризации творчества Народного артиста СССР Махмуда Эсамбаева. Учредителями фестиваля-конкурса являются Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Чеченской Республики, Чеченская региональная общественная организация «ФЕНИКС». Нашли ошибку? Выделите текст,

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