Артисты Северного хора отправятся на фестиваль в город Грозный

Участники фестиваля из Северного хора выступят в номинации «Парный танец» и представят два хореографических номера «Валенки» и «Калинка».
Международный фестиваль-конкурс сольного танца имени Махмуда Эсамбаева проводится с целью сохранения и углубления традиций хореографического искусства народов Российской Федерации и всего мира, обмена культурными ценностями и развития межрегиональных и международных связей и укрепления дружеских связей между представителями разных культур, а также для усиления интереса подрастающего поколения и творческой молодёжи к народному танцу и хореографическому искусству, и для популяризации творчества Народного артиста СССР Махмуда Эсамбаева.
Учредителями фестиваля-конкурса являются Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Чеченской Республики, Чеченская региональная общественная организация «ФЕНИКС».