Новости дня

Архангельский школьник стал кандидатом в сборную команду России по физике

Житель Мирного задержан за кражу в магазине

Артисты Северного хора отправятся на фестиваль в город Грозный

В Плесецком районе мужчина забил до смерти собственную мать

Мобильная версия 16+

Среда, 11 октября, 20:29

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/10/11/53386.html

Культура

Артисты Северного хора отправятся на фестиваль в город Грозный

Артисты Северного хора отправятся на фестиваль в город Грозный
Главный балетмейстер Северного хора Александр Селиванов и артистка балетной группы Ольга Пугачёва примут участие в IX Международном фестивале-конкурсе сольного танца имени Махмуда Эсамбаева, который будет проходить с 15 по 18 октября 2017 года в г. Грозный.

Участники фестиваля из Северного хора выступят в номинации «Парный танец» и представят два хореографических номера «Валенки» и «Калинка».

Международный фестиваль-конкурс сольного танца имени Махмуда Эсамбаева проводится с целью сохранения и углубления традиций хореографического искусства народов Российской Федерации и всего мира, обмена культурными ценностями и развития межрегиональных и международных связей и укрепления дружеских связей между представителями разных культур, а также для усиления интереса подрастающего поколения и творческой молодёжи к народному танцу и хореографическому искусству, и для популяризации творчества Народного артиста СССР Махмуда Эсамбаева.

Учредителями фестиваля-конкурса являются Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Чеченской Республики, Чеченская региональная общественная организация «ФЕНИКС».

Сегодня 17:00

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельской области объявлен конкурс «Молодой предприниматель России» Сегодня 14:23

В Архангельске появится Рябиновая аллеяСегодня 12:49
2 комментария

Бывший миллиардер Андрей Палкин начнет платить "по счетам"Сегодня 10:08
1 комментарий

В столицу Поморья прибыла японская делегация из университета ХоккайдоСегодня 09:30

Архангелогородцев вновь просят запастись водойВчера 16:30

Реклама
Культура

В Архангельске пройдёт семейный фестиваль «Талантливы вместе»Вчера 13:50

В Архангельске открылась фотовыставка "Ровесники области"8 октября 2017 13:43
5 комментариев

Люди не летают. Размышления об архангельской «Грозе»7 октября 2017 10:48
11 комментариев

В Архангельске пройдёт просмотр документальных фильмов памяти Валентина Пролетарского6 октября 2017 13:32

Северный морской музей и Поморская филармония представляют концерт "Один в океане"5 октября 2017 13:27

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Архангельский школьник стал кандидатом в сборную команду России по физике

На Северной Двине началась съемка плавучих ограждений

В Северодвинске ограничат движение по ж/д переезду на проспекте Морском

Ситуация с тлением бытовых отходов под Северодвинском нормализовалась

В Архангельской области объявлен конкурс «Молодой предприниматель России»

Молодые предприниматели приглашаются на встречу в Мирном

Молодежь Архангельска приняла участие в соревнованиях «Северная широта»

Дмитрий Юрков обсудил с представителями ГИБДД изменения в законодательстве

Дмитрий Юрков посетил психолого-неврологический интернат в Маймаксе

"Ростелеком" в Архангельске поддержит IV открытый дистанционный турнир по робототехнике

Бывший миллиардер Андрей Палкин начнет платить "по счетам"

Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО

На архангелогородцев навалилась большая политика

Игорь Орлов поздравляет северян с днем пожилого человека

Как и предсказывали. Игорь Кошин уволен с поста губернатора НАО

Житель Мирного задержан за кражу в магазине

В Плесецком районе мужчина забил до смерти собственную мать

В Вельске водитель грузовика сбил ребенка

Житель Архангельска из ревности убил соперника

В центре Архангельска задержан мужчина, хранящий наркотики

В Вельске в рамках Специальной олимпиады прошли соревнования по бочче

«Водник» спустя восемь лет вернулся в Швецию

Теннисисты Поморья выиграли три медали на турнире «Топ 24»

В Архангельске пройдёт турнир по мини-футболу среди мальчиков

"Водник" отправится в Швецию

В Архангельске пройдёт семейный фестиваль «Талантливы вместе»

В Архангельске открылась фотовыставка "Ровесники области"

Люди не летают. Размышления об архангельской «Грозе»

В Архангельске пройдёт просмотр документальных фильмов памяти Валентина Пролетарского
Достояние региона

Малые Корелы — музей деревянного зодчества под открытым небом

Соловки — Соловецкий музей-заповедник

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru