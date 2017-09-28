В Архангельске пройдёт семейный фестиваль «Талантливы вместе» Фото пресс-службы администрации Архангельска Традиционный фестиваль семейных талантов проходит в КЦ «Соломбала - Арт» со 2 октября по 18 ноября. Он проводится по четырем номинациям. В номинации «Фотокадр из семейной жизни» участники фестиваля представляют одну фотографию с изображением своей семьи, отражающую совместное семейное творчество и семейный досуг. Участники номинации «Семейное прикладное творчество» представляют одну совместную творческую работу, выполненную в любой технике декоративно-прикладного искусства, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска. В номинации «Вокальное творчество» необходимо представить одну композицию в любом жанре: джаз, авторская песня, эстрадный вокал, академическое пение, народное пение, продолжительностью не более 5 минут. В номинации «Оригинальный жанр» участникам предстоит показать один концертный номер в любом жанре хореографического искусства и театрального искусства малых форм. Заявку для участия в фестивале необходимо направить до 17 часов 3 ноября в творческий отдел КЦ «Соломбала-Арт» на бумажном носителе по адресу: г. Архангельск, пр. Никольский, дом. 29, кабинет. 2 (часы приема: вторник-пятница – с 10.00 до 17.00 часов), в электронном виде по электронной почте: fest@solombala-art.ru с указанием в теме сообщения «Заявка Талантливы вместе». Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 13:50