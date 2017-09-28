В Архангельске пройдёт семейный фестиваль «Талантливы вместе»

В номинации «Фотокадр из семейной жизни» участники фестиваля представляют одну фотографию с изображением своей семьи, отражающую совместное семейное творчество и семейный досуг.
Участники номинации «Семейное прикладное творчество» представляют одну совместную творческую работу, выполненную в любой технике декоративно-прикладного искусства, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
В номинации «Вокальное творчество» необходимо представить одну композицию в любом жанре: джаз, авторская песня, эстрадный вокал, академическое пение, народное пение, продолжительностью не более 5 минут.
В номинации «Оригинальный жанр» участникам предстоит показать один концертный номер в любом жанре хореографического искусства и театрального искусства малых форм.
Заявку для участия в фестивале необходимо направить до 17 часов 3 ноября в творческий отдел КЦ «Соломбала-Арт» на бумажном носителе по адресу: г. Архангельск, пр. Никольский, дом. 29, кабинет. 2 (часы приема: вторник-пятница – с 10.00 до 17.00 часов), в электронном виде по электронной почте: fest@solombala-art.ru с указанием в теме сообщения «Заявка Талантливы вместе».