В Архангельске открылась фотовыставка "Ровесники области"

Уникальная выставка, посвященная 80-летию Архангельской области, сегодня начала свою работу в Гостиных дворах. Вниманию зрителей предложены фотопортреты северян, родившихся в 1937 году, чья судьба неотъемлимо связана с Поморьем.

Автор снимков, представленных в экспозиции «Ровесники Архангельской области», архангельский фотограф Николай Гернет. В процессе работы над проектом он побывал почти во всех районах и городах Поморья.

– Эта выставка состоялась только благодаря поддержке губернатора Архангельской области Игоря Орлова и правительства региона, – рассказывает Николай Гернет. – Я давно задумывался о подобном фотопроекте и так удачно все сложилось, что юбилей области совпал с уже готовой идеей. Выставка – результат труда многих северян, которые проводили подготовительную работу: это и советы ветеранов, и общественные организации, и главы районов, и активисты. Можно сказать, что к проекту подключилась вся область.

В результате слаженного сотрудничества Николая Гернета и его сподвижников, в разных уголках Поморья сфотографировано более 170 человек. На снимках – учителя, врачи, рабочие, спортсмены, колхозники, работники сферы культуры. Есть портреты супружеских пар, в которых и муж, и жена – ровесники области.

– Кто-то из них с юмором воспринял предложение сфотографироваться для проекта, кто-то плакал, рассказывал про свою непростую жизнь, другие вели себя очень сдержанно, – вспоминает Николай Гернет. – Знаете, не на всех фото люди улыбаются. Мы просили их оставаться самими собой. Но абсолютно все герои фотографий светились добром и жизнелюбием, как огоньки.

Одна из таких светлых людей – Роза Поташева. В свои 80 лет она продолжает работать: руководит народным хором в поселке Каменка Мезенского района, куда приехала по распределению после обучения в Нарьян-Маре. Ей, как влюбленному в музыку человеку, поручили важную задачу: заниматься местным хором.

Певческий коллектив, состоящий из продавцов, рабочих, врачей и других непрофессиональных артистов, под ее руководством внимательно, вдумчиво работал и продолжает работать с фольклором. Хор много выступает по области и в других регионах России. Любовь к народной песне передалась и дочери Розы Сергеевны: она поет в легендарном Северном русском народном хоре.

Побывать на открытии выставки в Гостиных дворах можно бесплатно. Экспозиция «Ровесники Архангельской области» не оставила равнодушными своих первых зрителей.