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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/10/08/53324.html

Культура

В Архангельске открылась фотовыставка "Ровесники области"

В Архангельске открылась фотовыставка "Ровесники области"
Уникальная выставка, посвященная 80-летию Архангельской области, сегодня начала свою работу в Гостиных дворах. Вниманию зрителей предложены фотопортреты северян, родившихся в 1937 году, чья судьба неотъемлимо связана с Поморьем.

Автор снимков, представленных в экспозиции «Ровесники Архангельской области», архангельский фотограф Николай Гернет. В процессе работы над проектом он побывал почти во всех районах и городах Поморья. 

 – Эта выставка состоялась только благодаря поддержке губернатора Архангельской области Игоря Орлова и правительства региона, – рассказывает Николай Гернет. – Я давно задумывался о подобном фотопроекте и так удачно все сложилось, что юбилей области совпал с уже готовой идеей. Выставка – результат труда многих северян, которые проводили подготовительную работу: это и советы ветеранов, и общественные организации, и главы районов, и активисты. Можно сказать, что к проекту подключилась вся область.

В результате слаженного сотрудничества Николая Гернета и его сподвижников, в разных уголках Поморья сфотографировано более 170 человек. На снимках – учителя, врачи, рабочие, спортсмены, колхозники, работники сферы культуры. Есть портреты супружеских пар, в которых и муж, и жена – ровесники области.

 – Кто-то из них с юмором воспринял предложение сфотографироваться для проекта, кто-то плакал, рассказывал про свою непростую жизнь, другие вели себя очень сдержанно, – вспоминает Николай Гернет. – Знаете, не на всех фото люди улыбаются. Мы просили их оставаться самими собой. Но абсолютно все герои фотографий светились добром и жизнелюбием, как огоньки.

Одна из таких светлых людей – Роза Поташева. В свои 80 лет она продолжает работать: руководит народным хором в поселке Каменка Мезенского района, куда приехала по распределению после обучения в Нарьян-Маре. Ей, как влюбленному в музыку человеку, поручили важную задачу: заниматься местным хором.

Певческий коллектив, состоящий из продавцов, рабочих, врачей и других непрофессиональных артистов, под ее руководством внимательно, вдумчиво работал и продолжает работать с фольклором. Хор много выступает по области и в других регионах России. Любовь к народной песне передалась и дочери Розы Сергеевны: она поет в легендарном Северном русском народном хоре.

Побывать на открытии выставки в Гостиных дворах можно бесплатно. Экспозиция «Ровесники Архангельской области» не оставила равнодушными своих первых зрителей.

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Комментарии
Эсквайр, сегодня 16:03

чья судьба неотъемлимо связана с Поморьем... ***************************************************************************** как тут не вспомнить слова Кулигина о «перпетум мобиле»********************************************************************** … товарищи редакторы, писатели-маратели, пора учить вас грамоте, читать нельзя без слез, ведь слово неотъемлИмо писать бы надо эдак вот (неотъемлЕмо)… А слово иностранное, что перпетУм написано, на самом деле правильно писать - перпетУУм!!

Эсквайр, сегодня 16:23

редакция, сверьте ваши часы с московским временем – коммент был отправлен мной в 18.50, а время фиксации на ДИ указано в 16.03… Эх, и все-то у них так, не понос, так золотуха

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