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Люди не летают. Размышления об архангельской «Грозе»

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/10/07/53310.html

Культура

Люди не летают. Размышления об архангельской «Грозе»

Люди не летают. Размышления об архангельской «Грозе»
Премьера спектакля по знаменитой пьесе Александра Островского «Гроза» прошла еще год назад. Однако спектакль жив, он пытается набрать высоту, взлететь, а потому есть повод поразмышлять о «Грозе» в интерпретации Архангельского театра драмы год спустя.

В школе пьесу Островского я не очень любил и не совсем понимал. Да и сегодняшние старшеклассники вряд ли чувствуют боль Катерины, делают выводы из неровного поведения Тихона и Бориса и видят причину спеси Кабанихи. Все это становится понятным, когда появляется жизненный опыт, а посему массовое посещение спектакля подростками не более чем желание учителей поместить эту «Грозу» в рамки отведенных классных часов. И уж тем более сложно школьникам понять театральный язык, на который переложен хрестоматийный Островский. Ведь у любого спектакля автор уже не драматург, а режиссер, и от его видения зависит, поймут ли и оценят ли литературный шедевр зрители.

В свое время я был в восторге от просмотра «Грозы» в московском «Современнике» в постановке Нины Чусовой с Чулпан Хаматовой в главной роли. Это был «крылатый» спектакль, уносящий тебя на самую высоту, на которую только может взлететь человеческая любовь. И Кабаниха в спектакле Чусовой была отнюдь не грозная баба, а бывшая Катерина – так же любившая, так же страдавшая, но сделавшая выбор не в пользу «полета», а в пользу земной тверди. Оттого она так и страдает, оттого так и мучает других…

В архангельском спектакле в постановке Андрея Тимошенко Кабаниха классическая, словно сошедшая со страниц Островского. Актриса Гульсина Гусева органична, ее цели и методы объяснимы, а страсть к собственному сыну затмевает здравый смысл. В некоторые моменты создавалось впечатление, что героиня Гусевой ненавидит Катерину только по причине того, что та никогда не оценит Тихона, как это делает мать. Однако Тихон (артист Михаил Кузьмин) в спектакле Тимошенко выглядит бледным и неровным. Где-то уже под занавес он внезапно объявляет, что любит Катерину. Но ему не веришь, - такое чувство, что он вообще не способен любить, а уж тем более, страдать. Его муки мелкие, мещанские. И даже чудак-изобретатель Кулигин (артист Александр Дубинин) удивляется: ну как же так, загубили такую девушку! И загубили как-то невзначай, словно бы она для них была вещью вроде мешка с зерном.

К слову, мешки с зерном навалены по всей сцене, являясь элементом сценографии. Иногда герои разбрасывают это зерно, словно следую притче о разбросанных камнях, но не могут его собрать. В целом сценография в «Грозе» является отдельным спектаклем: она впечатляет, но процентов на 50 работает сама на себя. Получается, что действие идет отдельно от картинки. В какой-то момент кажется, что уже надоевшие дырявые лодки, которые то лежат, то висят, превращаются в гробы, накрытые саваном, но эта тема у режиссера весьма слабо очерчена. Искушенный догадается, а школьник сочтет за простую перемену декораций.

Также отдельно, «а-капельно» идет в спектакле музыка. Правда, она более привязана к действию, хотя некоторые заявленные акценты не работают. Кажется, что не хватает пластических сцен, которые бы сказали зрителю куда больше архаичного текста. Например, непонятно, почему Катерина полюбила Бориса, а он ее. Вот бы сделать на сцене их «встречу»: без слов, но выстроенную пластически. В конце концов, не зря говорят, что в глазах любви начало, а в устах ее конец. Из уст Бориса (артист Дмитрий Беляков) не очень верится в то, что сердце его расположено к Катерине. 

Главный недостаток «Грозы» Андрея Тимошенко – отсутствие ансамбля. Актеры словно бы играют сами, каждый на своем «душевном инструменте», каждый в силу своих способностей и понимания драмы Островского. Прекрасная Ольга Зубкова, которая появляется всего два раза на сцене, автоматически переключает на себя внимание с истории Катерины и Бориса, играя свой превосходный и немного безумный моноспектакль. Органична Варя (актриса Мария Беднарчик), но она и ее партнер Кудряш (артист Иван Братушев) словно бы перенеслись из века двадцатого с его сексуальными революциями и эмансипациями. Убедителен и карикатурен Дикой (артист Виктор Гусев), но зритель не понимает, что связывает его с Кабанихой, и есть ли у них какая-то общая задача.  И только упомянутый выше Кулигин вполне себе смотрится как отдельный элемент, не входящий в ансамбль, но на то и выписана его роль «странного малого».

Отдельная история с Катериной. Молодая актриса Нина Няникова, как и Гульсина Гусева, словно сошла со страниц Островского. Про таких на театре обычно говорят – голубые героини, есть такое когда-то распространенное амплуа. Катерина у Няниковой получилась «растущей птицей», которая вот-вот взлетит. Актриса набирает, но, кажется, от текста автора и собственного душевного мира, а не от задач режиссера. Ее моноспектакль, как и моноспектакль Ольги Зубковой убедителен, но связок, ни с Тихоном, ни с Борисом, увы, нет. И это при том, что и Михаил Кузьмин и Дмитрий Беляков заявляют себя как достаточно интересные актеры. Но Тихон бледен, ему бы добавить красок – буйства, озорства, глупости. В нашем же спектакле мы видим лишь безвольного и покорного матери «мужчинку». И момент, когда он бьет Катерину, кажется сценой из совершенно другого спектакля. Вот он ее избил, а через десять минут снова становится «растением».

Красиво сделана сцена любви Катерины и Бориса: светово, музыкально, пластически. И, кажется, что вот-вот, теперь мы точно взлетим. Но буквально через двадцать минут на сцене уже вялый Борис, куда-то уезжающий, словно бы потухший. Прошла любовь? Испугался? И не любил вовсе, а лишь плотски наслаждался? На сцене совершенно пустой человек, а смысл его поступков зрителю остается додумать самому. А еще в «Грозе» Тимошенко утомляют и раздражают паузы, когда актер в ответ на реплику может пройти через сцену совершенно пустым внутренне. Об умении держать паузу много писали теоретики и практики театра. Но умение держать паузу и сценический вакуум – разные вещи. В некоторых местах спектакль хочется «подтянуть» своеобразной отверткой, чтобы детали не болтались сами по себе.

Однако общее ощущение от архангельской «Грозы» достаточно теплое. Хороший материал, взятый за основу и обрамленный интересной сценографией, музыкой, светом, с изюминками актерских работ – это уже неплохо. Но на вопрос Катерины «Почему люди не летают, как птицы?» ответ напрашивается сам собой. По-Островскому не летают, потому что привязаны к земле путами мещанства, мелочности и малодушия. Спектакль Андрея Тимошенко тоже не взлетел, он напоминает самолет, у которого барахлит двигатель. Кажется, что вот бы разогнаться, вот бы разрезать долгожданное небо... И архангельская «Гроза» готова к взлету, экипаж настроен, но двигатель ворчит, кряхтит. И как тут не вспомнить слова Кулигина о «перпетум мобиле», который спасет мир…

Алексей Морозов, Сегодня 10:48

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Комментарии
Гость, сегодня 11:26

Браво!

Алексей, сегодня 11:56

возвращайся в рецензенты. Хорошо всё расзложил
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