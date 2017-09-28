В Архангельске пройдёт просмотр документальных фильмов памяти Валентина Пролетарского

7 октября в 15 часов в актовом зале Архангельской областной научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова состоится просмотр документальных фильмов «Команда» и «Счастье улыбается лучшим». Просмотр посвящен памяти архангельского журналиста, спортивного комментатора Валентина Николаевича Пролетарского.

Валентин Пролетарский верой и правдой служил любимому телевидению. Был выразительным диктором, ярким спортивным комментатором, талантливым автором и обаятельным ведущим многих передач. Около двух десятилетий он был самым популярным, любимым спортивным комментатором в архангельском эфире. С хоккеистами команды «Водник» его связывала многолетняя дружба. Потому не удивительно, что фильмы об этой команде создавались при непосредственном участии Валентина Николаевича.

Телевизионный фильм «Счастье улыбается лучшим» снят режиссером Алексеем Угаровым в 1997 году. Этот фильм – о судьбе Анатолия Скворцова, заслуженного тренера Российской Федерации. Анатолий Дмитриевич в пятидесятые годы был игроком, капитаном хоккейной команды «Водник». На протяжении многих лет он был и тренером любимой архангелогородцами команды. Телевизионный фильм «Команда» создан режиссером Виталием Галилюком в 1996 году. Фильм повествует о звездном периоде хоккейной команды «Водник» конца ХХ века, когда ее возглавлял Владимир Янко.

Показ фильмов пройдет в рамках совместного проекта «Область глазами архангельских режиссеров», который реализуют АОНБ им. Н.А. Добролюбова, Архангельское отделение Союза журналистов России, студия «Поморфильм». В ходе реализации проекта в Добролюбовке уже состоялись просмотры фильмов Клавдии Хорошавиной, Алексея Угарова, Нины Киселевой и Виктора Толкачева.

Приглашаем всех желающих.

Справки по телефону 65-20-47, отдел краеведения «Русский Север».