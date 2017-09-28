Новости дня

Дмитрий Юрков обсудил с представителями ГИБДД изменения в законодательстве

В Северодвинске по горячим следам задержан грабитель

В Котласе произошёл пожар в многоквартирном доме

В Архангельске началось подключение водоснабжения

Мобильная версия 16+

Пятница, 6 октября, 18:52

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/10/06/53295.html

Культура

В Архангельске пройдёт просмотр документальных фильмов памяти Валентина Пролетарского

В Архангельске пройдёт просмотр документальных фильмов памяти Валентина Пролетарского
7 октября в 15 часов в актовом зале Архангельской областной научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова состоится просмотр документальных фильмов «Команда» и «Счастье улыбается лучшим». Просмотр посвящен памяти архангельского журналиста, спортивного комментатора Валентина Николаевича Пролетарского.

Валентин Пролетарский верой и правдой служил любимому телевидению. Был выразительным диктором, ярким спортивным комментатором, талантливым автором и обаятельным ведущим многих передач. Около двух десятилетий он был самым популярным, любимым спортивным комментатором в архангельском эфире. С хоккеистами команды «Водник» его связывала многолетняя дружба. Потому не удивительно, что фильмы об этой команде создавались при непосредственном участии Валентина Николаевича.

Телевизионный фильм «Счастье улыбается лучшим» снят режиссером Алексеем Угаровым в 1997 году. Этот фильм – о судьбе Анатолия Скворцова, заслуженного тренера Российской Федерации. Анатолий Дмитриевич в пятидесятые годы был игроком, капитаном хоккейной команды «Водник». На протяжении многих лет он был и тренером любимой архангелогородцами команды. Телевизионный фильм «Команда» создан режиссером Виталием Галилюком в 1996 году. Фильм повествует о звездном периоде хоккейной команды «Водник» конца ХХ века, когда ее возглавлял Владимир Янко.

Показ фильмов пройдет в рамках совместного проекта «Область глазами архангельских режиссеров», который реализуют АОНБ им. Н.А. Добролюбова, Архангельское отделение Союза журналистов России, студия «Поморфильм». В ходе реализации проекта в Добролюбовке уже состоялись просмотры фильмов Клавдии Хорошавиной, Алексея Угарова, Нины Киселевой и Виктора Толкачева.

Приглашаем всех желающих.

Справки по телефону 65-20-47, отдел краеведения «Русский Север».

Сегодня 13:32

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Новый речной вокзал в Архангельске построят через два годаСегодня 15:30

Архангельск по-прежнему остаётся без капли водыСегодня 13:27
1 комментарий

В дома Архангельска вода начинает поступать на пониженном давленииСегодня 10:20

6 октября в Поморье ожидается дождьСегодня 09:00

300 молодых педагогов пришли работать в школы Поморья в этом годуВчера 15:30

Реклама
Культура

Северный морской музей и Поморская филармония представляют концерт "Один в океане"Вчера 13:27

Норвежские библиотекари посетят ДобролюбовкуПозавчера 13:51

65-летие оркестра Северного хора и 90-летие Бориса Туровника в Архангельске отметят большим праздничным концертомПозавчера 09:10

В Архангельске откроется выставка «Ровесники Архангельской области»3 октября 2017 17:30

Прием заявок на кинофестиваль "Arctic Open" окончен3 октября 2017 17:12

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске началось подключение водоснабжения

В Поморье началась регистрация выпускников на итоговое сочинение

Молодёжь Онеги познакомилась с программой «Ты — предприниматель»

Новый речной вокзал в Архангельске построят через два года

В столице Поморья подходит к концу ремонт дорог

Дмитрий Юрков обсудил с представителями ГИБДД изменения в законодательстве

Дмитрий Юрков посетил психолого-неврологический интернат в Маймаксе

"Ростелеком" в Архангельске поддержит IV открытый дистанционный турнир по робототехнике

WWF России и ГК «Титан» согласовали границу Двинско-Пинежского заказника в пределах аренды холдинга

«Ростелеком» запускает конкурс школьных интернет-проектов 2017 года

Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО

На архангелогородцев навалилась большая политика

Игорь Орлов поздравляет северян с днем пожилого человека

Как и предсказывали. Игорь Кошин уволен с поста губернатора НАО

Политическое фиаско: Михаил Гмырин проиграл выборы спикера горсовета Северодвинска

В Северодвинске по горячим следам задержан грабитель

В Котласе произошёл пожар в многоквартирном доме

В Вельском районе при столкновении автомобилей пострадали пожилые супруги

Ночью в Архангельске горел автомобиль

В дома Архангельска вода начинает поступать на пониженном давлении

В областном центре пройдёт чемпионат города по мини-футболу

В Северодвинске прошли соревнования по стрельбе среди детей

Сергей Круглов выиграл бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по стрельбе

В столице Поморья открылся новый зал для спортивной борьбы

В Архангельске прошли соревнования по эстафетному бегу

Северный морской музей и Поморская филармония представляют концерт "Один в океане"

Норвежские библиотекари посетят Добролюбовку

65-летие оркестра Северного хора и 90-летие Бориса Туровника в Архангельске отметят большим праздничным концертом

В Архангельске откроется выставка «Ровесники Архангельской области»
Достояние региона

Малые Корелы — музей деревянного зодчества под открытым небом

Соловки — Соловецкий музей-заповедник

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru