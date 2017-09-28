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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/10/05/53275.html

Культура

Северный морской музей и Поморская филармония представляют концерт "Один в океане"

Северный морской музей и Поморская филармония представляют концерт "Один в океане"
14 октября в 17:00 состоится первый концерт нового цикла музыкальных вечеров «ФИЛАРМОНИЯ + МУЗЕЙ». Артисты Поморской филармонии Игорь Перфильев, Наталья Воронина, Александр Спиранов, Валерия Лихачёва и Поморский камерный ансамбль под управлением Ольги Голдобиной представят музыкальную программу «Один в океане» в экспозиционном зале Северного морского музея.

На этот раз зрителей ждёт музыкально-художественное повествование с опорой на творчество двух всемирно известных гениев: композитора Франца Петера Шуберта и поэта Иосифа Бродского. Люди разных эпох и разных направлений в искусстве, они оба проложили собственные пути самовыражения. Но через их жизнь и творчество красной линией проходит вечно актуальная тема одиночества. 

Музыкально-художественное? На концерте «Один в океане» на глазах у зрителей будет творить художница из Северодвинска Екатерина Ярунова! Акварелист и член Союза художников России, она работает в очень интересной технике, вдохновляясь самобытным Севером. В 2016 году работы Екатерины выставлялись в Северном морском музее, а теперь импровизации художницы на темы музыки увидят зрители на первом концерте музыкального цикла. 

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