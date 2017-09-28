Норвежские библиотекари посетят Добролюбовку

5 октября библиотека им. Н.А. Добролюбова примет делегацию представителей библиотек городов Будё и Тромсё (Норвегия).

Гости познакомятся с основными направлениями деятельности центральной библиотеки Архангельской области и совершат экскурсию по ее залам. Специалисты Добролюбовки обсудят с норвежскими коллегами перспективы сотрудничества.

Особый интерес вызовет разговор о редких изданиях из фонда АОНБ им. Н.А. Добролюбова – это книги из личных коллекций норвежцев, жизнь которых в определенный период времени была связана с Архангельском.

Связи Добролюбовки с библиотеками городов Тромсё, Вардё, Вадсё, Киркенеса давние и прочные. Во многом благодаря этим связям жители нашей области больше узнают о классической и современной норвежской литературе, истории и культуре Норвегии. А архангельские библиотекари получают полезный опыт по продвижению книги и чтения на литературных фестивалях в Киркенесе и Вардё.

Книжные и художественные выставки, конкурсы, областная читательская акция «Открывая Ибсена», медиапроект «Норвегия становится ближе», встречи с писателями, переводчиками современной норвежской книги, выставка плакатов, посвященных жизни и творчеству Кнута Гамсуна – вот далеко не полный перечень событий, которые уже с успехом прошли в Добролюбовке. Есть надежда, что предстоящая встреча архангельских и норвежских коллег станет началом реализации новых идей и проектов.

В составе делегации – представители новой публичной библиотеки Стормен (в переводе с норвежского – «буря») в Будё, настоящей «архитектурной жемчужины» города. Сотрудники Добролюбовки впервые встречаются с ними, хотя уже знают об этой библиотеке. Стормен и Добролюбовка чем-то похожи – расположены вблизи водной глади и открыты свежим ветрам.