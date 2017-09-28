65-летие оркестра Северного хора и 90-летие Бориса Туровника в Архангельске отметят большим праздничным концертом

19 ноября в 15:00 в Архангельском городском культурном центре состоится концерт «Как на Северной Двине», посвящённый 65-летию оркестра русских народных инструментов и 90-летию Бориса Туровника, руководившего оркестром с 1958 по 1995 годы.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Северный хор в формате 6D». Под его эгидой коллектив уже отметил ряд значимых юбилейных дат.

В программе концерта – лучшие номера в исполнении оркестра русских народных инструментов Государственного академического Северного русского народного хора, в том числе музыка Б.К. Туровника, а также творческие подарки от замечательных музыкантов, которые станут гостями праздничного вечера.

Это солист Поморской филармонии, балалаечник-виртуоз, заслуженный работник культуры России Сергей Харланов, любимые архангелогородцами певицы, заслуженные артистки России Алла Сумарокова и Людмила Дементьева, молодой архангельский гармонист, чье имя уже прогремело на просторах страны, Арсений Синюшкин, ансамбль гармонистов Архангельского музыкального колледжа.

Специальный гость праздничного вечера – заслуженный артист России, лауреат всероссийских и международных конкурсов, доцент Московского государственного института культуры, выдающийся исполнитель на духовых народных инструментах Сергей Бутушин. Сергей Иванович – мультиинструменталист. Он не только играет на жалейке, свирели, окарине, владимирском рожке, кулисе, волынке, но и своими руками изготавливает эти удивительные инструменты. Своим высоким исполнительским искусством Сергей Бутушин известен в России, в Японии, Китае, Корее, США и Германии.

Всех, кто любит русскую народную музыку, приглашаем на концерт «Как на Северной Двине», посвящённый 65-летию оркестра Северного хора и 90-летию одного из его руководителей Бориса Куприяновича Туровника!