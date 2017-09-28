Прием заявок на кинофестиваль "Arctic Open" окончен

Международный фестиваль стран Арктики завершил прием фильмов. Работы присланы со всего мира и со всей России. Всего фестиваль принял более 250 работ.

Последней присланной работой в национальной программе стала социальная драма «Блудный сын» Оксаны Синчуговой из Казани. В работе раскрыта тема семейных отношений и религиозных ценностей.

«В бытовой суете и откровенных разговорах всплывает тема, запретная и болезненная для этой семьи, спокойствие которой старается сохранить главная героиня-дочь Надя » – из синопсиса.

В международной программе последним принятым фильмом стал документальный «Every Song a Story» из Норвегии режиссера Aaslaug Vaa о маленькой общине высоко в горах.

Фестиваль «Arctic Open» состоится 7-9 декабря 2017 года.

Организатор – поморский культурный фонд «Берегиня».