Прием заявок на кинофестиваль "Arctic Open" окончен

Последней присланной работой в национальной программе стала социальная драма «Блудный сын» Оксаны Синчуговой из Казани. В работе раскрыта тема семейных отношений и религиозных ценностей.
«В бытовой суете и откровенных разговорах всплывает тема, запретная и болезненная для этой семьи, спокойствие которой старается сохранить главная героиня-дочь Надя » – из синопсиса.
В международной программе последним принятым фильмом стал документальный «Every Song a Story» из Норвегии режиссера Aaslaug Vaa о маленькой общине высоко в горах.
Фестиваль «Arctic Open» состоится 7-9 декабря 2017 года.
Организатор – поморский культурный фонд «Берегиня».