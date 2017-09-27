Новости дня

Архангельск принимает участие в чемпионате WorldSkills

На архангелогородцев навалилась большая политика

В Котласе задержана женщина, устроившая дебош в школе

Театр драмы открыл юбилейный сезон

Мобильная версия 16+

Понедельник, 2 октября, 20:25

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/10/02/53215.html

Культура

Театр драмы открыл юбилейный сезон

Театр драмы открыл юбилейный сезон
В 1932 году спектаклем «На дне» по пьесе М. Горького открыл свой первый сезон Большой драматический театр. С этого началась история БДТ, а затем и областного театра драмы. Сохраняя традиции и создавая новое, Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова 30 сентября открыл свой 85 юбилейный сезон.

Официальное открытие театрального сезона в Архангельском театре драмы состоялось 30 сентября, премьерным спектаклем «Амфитрион» –  интимные сцены из жизни богов и людей.
«Команда –  это коллектив театра», –  такими словами приветствовал собравшихся в основном зале главный режиссёр Андрей Тимошенко, выступая на открытии юбилейного 85го театрального сезона в образе капитана корабля. Корабль, на котором денно и нощно трудится творческая команда (труппа театра), появился на сцене, символично поддерживаемый тремя режиссёрами театра: Анастасом Кичик, Алексеем Ермилышевым и Андреем Тимошенко. Из оркестровой ямы, которая вопреки досужим домыслам, оказалась в полной рабочей готовности, вынырнула труппа – а это более 40 артистов.  Министр культуры Архангельской области Вероника Яничек и заместитель председателя Архангельского областного собрания депутатов Юрий Сердюк со сцены поздравили причастных к празднику: «Конструктивных диалогов со зрителями, аншлагов и удовлетворения творческих потребностей!»

Архангельский зритель –  главный гость театра, и в день открытия сезона встречали его с особой гостеприимностью. В фойе звучала музыка, а зрители могли запечатлеться на память на фоне фотостены, купить сувениры от театра драмы. Сквозной вопрос сувенирной продукции, подготовленная специально к началу 85 театрального юбилейного сезона - «Кто я? ».

«Зрители, приходя в театр, анализируют героев спектаклей, переносят их поступки и поведение на себя, на реалии сегодняшней жизни. Театр раскрывает подлинного человека, спрятанного внутри каждого, помогает подобрать верный ключ к себе, ответить на главные вопросы: «Кто я?», «Зачем?», - рассказал директор театра Сергей Самодов. Кроме того, рекламная компания напоминает о самом известном изречении о театре «Вся наша жизнь игра - а люди в нем актеры!» и рассказывает зрителям о спектаклях, которые когда-то шли на сцене Архангельского драматического.

Также в фойе театра прошла благотворительная ярмарка от артистов театра и сбор средств и пожертвований. Все средства, вырученные на театральной ярмарке, будут отправлены в Архангельскую детскую клиническую больницу в паллиативное отделение, в котором находятся дети с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями всех возрастов. За два дня работы ярмарки было собрано около 5 000 рублей.  

В целом архангелогородцев ждет насыщенный театральный год. Уже стартовал проект «Тет-а-тет», в котором известные артисты выступают перед архангельской публикой, увидит публика и премьеры и новые проекты, в ноябре в драматический театр приедет с гастролями опера с оркестром в живом исполнении от театра «Санктъ-Петербургъ Опера», в мае в шестой раз состоится международный театральный фестиваль «Родниковое слово».

Сегодня 17:00

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
СЭР-ЧИ, сегодня 17:27

Я вот не так давно был на открытии сезона в молодёжке. Зритель под завязку, блестящая пьеса, блестящая игра. Зал в одном ритме дышал с актёрами. И финал, который можно встретить только в очень хороших театрах. Было тепло, радостно на душе и свободно. Не мешали никому чиновники из культуры. Не ходят они в молодежку ... а обязаны.
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

На архангелогородцев навалилась большая политикаСегодня 17:56

В Архангельске присяжные признали двух новодвинцев виновными в убийстве таксистаСегодня 10:35

2 октября в Архангельске сохранится прохладная погодаСегодня 09:04

Вечерний Архангельск озарили фейерверкиВчера 19:13
1 комментарий

Игорь Орлов поздравляет северян с днем пожилого человекаВчера 11:30
2 комментария

Реклама
Культура

Ветераны Северного хора прокатились в "автобусе воспоминаний"Сегодня 16:18

Проект для школьников «Культурный рюкзак» стартует в Архангельской областиВчера 10:00

В Архангельске пройдёт выставка антикварных игрушек 29 сентября 2017 17:00

Артисты Северного хора представляют программу "Гуси-лебеди" 29 сентября 2017 13:39

Гастрольная осень Северного хора28 сентября 2017 15:25

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Архангельск принимает участие в чемпионате WorldSkills

Все районы Архангельска вновь останутся без воды

Завра в Северном округе Архангельска отключат воду

В Архангельске у "ветеранского" дома высадили деревья

Во дворах Архангелска появится 400 новых евроконтейнеров для сбора мусора

На АЦБК забиты все сваи для бакового хозяйства новой выпарной станции

В правительстве посчитали товарооборот Маргаритинки

Будь как Ван Гог: сделай Архангельск ярче

Инвестиции Группы «Илим» позволят в три раза снизить пылевые выбросы ЦБК в Коряжме

«Ростелеком» в Архангельске подарит пенсионерам «Азбуку Интернета»

На архангелогородцев навалилась большая политика

Игорь Орлов поздравляет северян с днем пожилого человека

Как и предсказывали. Игорь Кошин уволен с поста губернатора НАО

Политическое фиаско: Михаил Гмырин проиграл выборы спикера горсовета Северодвинска

Новый замгубернатора Елена Кутукова: хочу, чтобы Архангельск не путали с Астраханью

В Котласе задержана женщина, устроившая дебош в школе

В Онежском районе мужчина забил сестру до смерти

В Плесецке водитель получил ожоги, пытаясь вскипятить чайник в машине

В Архангельске произошёл пожар в мебельном магазине

На свалке под Северодвинском произошёл пожар

Архангельские спортсмены выиграли два «золота» на соревнованиях по стрельбе

В дне ходьбы в Архангельске приняла участие тысяча человек

Сегодня в Архангельске отметились "ходоки"

В Дне ходьбы в Архангельске примут участие параспортсмены

У центра развития спорта "Водник" новый руководитель

Ветераны Северного хора прокатились в "автобусе воспоминаний"

Проект для школьников «Культурный рюкзак» стартует в Архангельской области

В Архангельске пройдёт выставка антикварных игрушек

Артисты Северного хора представляют программу "Гуси-лебеди"

Достояние региона

Малые Корелы — музей деревянного зодчества под открытым небом

Соловки — Соловецкий музей-заповедник

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru