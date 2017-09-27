Ветераны Северного хора прокатились в "автобусе воспоминаний"

1 октября в честь Международного дня пожилого человека и Международного дня музыки состоялось очень памятное и трогательное мероприятие. Коллектив Северного хора порадовал ветеранов, проработавших в знаменитом коллективе почти всю свою жизнь, путешествием на «автобусе воспоминаний».

Экскурсия началась со вступительной речи директора Северного хора Натальи Асадчик. Наталья Георгиевна поприветствовала дорогих гостей и познакомила с предстоящим маршрутом: «В этом автобусе наши артисты гастролируют по всей России. Поездки бывают дальними, трудными, но интересными и запоминающимися. Сегодня в этих креслах находитесь вы, дорогие наши ветераны. Специально для вас мы подготовили экскурсию по городу, по местам, памятным для всего коллектива. Надеемся, что поездка вам запомнится, понравится, и в следующий раз мы с вами отправимся, возможно, уже по районам области. Желаю всем хорошего настроения, приятной поездки и мы начинаем наш тур».

Первой точкой, которую ветераны посетили на «автобусе воспоминаний», стал Архангельский городской культурный центр. Многие годы участницы экскурсии, в то время ещё молоденькие девушки, репетировали в этом здании. Для артистки балетной группы Северного хора Людмилы Коваленко это место стало особенно памятным: «В этом здании у меня произошла регистрация брака. В то время все ЗАГСы были переполнены, поэтому наше свадебное торжество состоялось здесь. До сих пор я считаю, что это моё здание».

Следующим по маршруту стал дом Антонины Колотиловой, основательницы Северного хора. Будучи художественным руководителем самодеятельного коллектива, Антонина Яковлевна много лет прожила в этом здании, и многие из нынешних ветеранов бывали у неё в гостях. Об этих днях остались светлые и добрые воспоминания, которые до сих пор согревают души наших ветеранов. «Моя мама с Антониной Яковлевной, когда они обе жили ещё в деревне, были соседками и очень хорошо общались, – вспоминает Валентина Михайловна Фомина, артистка хоровой группы. – Спустя некоторое время Колотилова переехала в город, и моя мама последовала за ней. С 17 лет она жила вместе с Колотиловой в этом доме, в то время как хор уже начинал свою деятельность в составе восьми самодеятельных песенниц. Причём все они были из одного дома, и, как говорится, «из одного коридора».

Артистка балетной группы Ираида Михайловна Каликина, тоже поделилась своими воспоминаниями, связанными с домом Колотиловой: «Антонина Яковлевна очень заботилась о молодежи, а особенно о вновь пришедших в хор. Для неё было важно знать кто ты и что ты. Я помню, когда Антонина Яковлевна жила еще на Ломоносова в деревянном доме, она пригласила нас к себе в гости. У нее там было две комнаты, а в одной из них был музей. Чего там только не было. Все, что можно было только узнать о Севере, об Архангельске, находилось в этой комнате. Потом Антонина Яковлевна переехала на Логинова и вновь пригласила меня уже с мужем Николаем Ивановичем к себе в гости. В тот вечер она подарила мне маленькую статуэточку, которая до сих пор хранится у меня дома. Кроме того, Антонина Яковлевна очень вкусно готовила. Её муж каждое лето ездил по Двине на рыбалку, там же готовил вкуснейшие рыбные блюда и привозил сюда, а Антонина Колотилова нас ими угощала. Ещё у меня есть прекрасная памятная фотография, на которой Антонина Яковлевна вместе со своим мужем Василием Владимировичем. Сейчас, когда открываю это фото, то моментально вспоминаю те вечера, которые мы проводили у Колотиловой, для меня это очень памятно. Я Колотиловская и больше ничья, в полном смысле этого слова. Очень люблю о ней вспоминать как об очень хорошем, заботливом руководителе, который болел всей душой за своё детище. Мы её и звали нашей матерью».

Далее ветераны побывали на Набережной Северной Двины у ресторана «Боброфф». Раньше здесь располагался радиокомитет, а именно выступления по радио в 30-е годы сделали группу молодых хористок очень популярной. Посетили ветераны и площадь Архангельского театра драмы имени М. В. Ломоносова. Очень часто в былые времена туда приглашали и до сих пор приглашают коллектив Северного хора для выступлений на крупных городских мероприятиях. Ещё ветераны побывали в Усадебном доме Е. К. Плотниковой. Гости с большим интересом слушали экскурсовода и задавали интересующие их вопросы.

Стоит отметить, что во время экскурсии на «автобусе воспоминаний» ветеранам были предложены чай с травами и угощения. Вся проездка прошла с песнями под звуки баяна в исполнении артиста ансамбля «Северные жемчуга» Александра Сироткина.

Заключительной точкой маршрута стало посещение кладбища, на котором похоронена Антонина Яковлевна Колотилова вместе со своим мужем Василием Владимировичем. Там ветераны ещё раз вспомнили о своем любимом художественном руководителе и возложили цветы. «Я помню, как красиво Антонина Яковлевна выходила на сцену, – вспоминает Ираида Михайловна Каликина. – Красавица с огромным бархатным шлейфом. Она шла, прихрамывая из-за больной ноги, при этом несла себя гордо, как бы забывая обо всех насущных проблемах. Она была примером, как уметь держать себя на сцене для всех нас».

В конце поездки ветераны дали напутствие молодому поколению артистов Северного хора и поблагодарили за такое памятное и интересное мероприятие. «Я искренне желаю, чтобы молодёжь не забывала наших северных песен, – сказала артистка хоровой группы Римма Федоровна Сидорова. – Посылайте молодежь в деревни. Там еще остались пожилые бабушки и дедушки, они вам напоют старые мелодии и старые слова. Расскажут, как они жили и какими они были терпеливыми, культурными и вежливыми. Надо учиться, пока еще кто-то из них жив».

«Я очень довольна сегодняшним мероприятием, – поделилась своими впечатлениями об экскурсии на «автобусе воспоминаний» артистка хоровой группы Нелли Васильевна Лавринова. – Я живу в Архангельске 58 лет и впервые посетила такую замечательную экскурсию. Большое спасибо Северному хору за такой подарок в этот день! Мы гордимся коллективом, в котором раньше работали, и желаем, чтобы он процветал и дальше».