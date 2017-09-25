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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/09/30/53182.html

Культура

Проект для школьников «Культурный рюкзак» стартует в Архангельской области

Проект для школьников «Культурный рюкзак» стартует в Архангельской области
С 1 октября юные северяне смогут посещать учреждения культуры на особых условиях. Организованные группы школьников смогут посетить большое количество концертов, выставок, экскурсий, спектаклей и акций бесплатно или по минимальной цене.

Кроме того, по итогам проекта самые активные его участники будут отмечены наградами.

 – Искренне желаю участникам проекта открыть для себя новые имена художников, артистов, писателей, других выдающихся деятелей российской культуры. Пусть гений мастеров искусства вдохновит каждого из вас на личные творческие успехи! – напутствовала юных северян и их педагогов министр культуры Архангельской области Вероника Яничек.

Проект стартует 1 октября. Стать его участниками могут все желающие. Для этого до 15 октября включительно организатору (педагогу, учителю, представителю родительского комитета) школьной группы одноклассников численностью от 15 человек необходимо подать заявку в свободной форме с указанием школы, класса, ФИО и контактов ответственного лица по электронной почте: pomorfil@pomorfil.com.

После регистрации заявки к вам в школу будет направлен дневник «Культурного рюкзака» с подробной информацией о мероприятиях, дате и времени их проведения, значком возрастного ограничения (по классам), который станет вашим путеводителем по проекту.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (8182) 28-56-54, +7 906 281-00-65.

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