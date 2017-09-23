Артисты Северного хора представляют программу "Гуси-лебеди"

Северный хор подготовил для юных архангелогородцев новую сказочную программу «Гуси-лебеди». 28 сентября состоялась её премьера, и первыми зрителями стали воспитанники детского сада «Сиверко».

Всеми известную русскую народную сказку «Гуси-лебеди», повествующую о сестрице, которая не уследила за младшим братцем, артисты представили в новой интерпретации. Это история с шутками, играми, привередливой сестрицей Ульяшкой, не желающей отведать вкусных свежеиспеченных пирожков, свежесваренного киселька и наливного яблочка, беспомощным братцем Ивашечкой и необычной Бабой Ягой. Она живёт со своими помощниками, гусями-лебедями, в лесной чащобе, питается огурцами да помидорами и следит за своей фигурой.

А если Баба Яга нового формата не кушает мальчишек, для чего же ей тогда братец Ивашечка, которого она так усердно стремится украсть?! Это и ещё многое другое вы узнаете, посмотрев сказку «Гуси-лебеди» в исполнении артистов Северного хора.

А вот и радушный отзыв о сказке от воспитательницы детского сада «Сиверко» Марии Зембековой: «Сказка «Гуси-лебеди» в исполнении Северного хора нам очень понравилась. Песни и игры, яркие декорации, красочные костюмы – всё это позволило детям погрузиться в мир русской народной сказки. Спектакль был очень интересен и полезен для детей. Огромное спасибо артистам за этот праздник. Желаем вам дальнейших успехов».

Сказка «Гуси-лебеди» создана в рамках проекта «Сказки Северного хора». Ежегодно на радость детям коллектив пополняет свой репертуар новой волшебной историей. Так и на этот раз, наступивший творческий сезон Северный хор начал с новой сказочной программой «Гуси-лебеди».