Гастрольная осень Северного хора

«Огромное спасибо за то, что доставили такое удовольствие своим выступлением. Смотрела вместе с внучками 4 и 10 лет. Большое спасибо за ваш талант и любовь к народному творчеству», – поделилась своими впечатлениями жительница г. Мирный Галина Мурзина, посетившая концерт.
Уже в начале октября концерты Северного хора пройдут в городе Шенкурске и посёлке Двинской Березник. А с 15 по 20 октября коллектив представит традиционное северное искусство жителям Мурманской области и Республики Карелия. Концерты пройдут в городах Медвежьегорск, Кондопога, Апатиты и Полярные зори.
А 24 октября концерт «Край наш Поморский могуч и прекрасен» и детскую программу «Варвара-краса, длинная коса» смогут увидеть жители Плесецка.
График гастролей:
- 8.10 в 15:30 Театрализованное представление «Варвара-краса, длинная коса», г. Шенкурск (Архангельская область)
- 8.10 в 18:00 Концерт «Край наш Поморский могуч и прекрасен», г. Шенкурск (Архангельская область)
- 11.10 в 13:30 Театрализованное представление «Варвара-краса, длинная коса», п. Двинской Березник (Виноградовский район, Архангельская область)
- 11.10 в 18:00 Концерт «Край наш Поморский могуч и прекрасен», п. Двинской Березник (Виноградовский район, Архангельская область))
- 15.10 в 16:00 Концерт Государственного академического Северного русского народного хора, г. Медвежьегорск (Республика Карелия)
- 17.10 в 19:00 Концерт Государственного академического Северного русского народного хора, г. Полярные зори (Мурманская область)
- 18.10 в 19:00 Концерт Государственного академического Северного русского народного хора, г. Апатиты (Мурманская область)
- 20.10 в 19:00 Концерт Государственного академического Северного русского народного хора, г. Кондопога (Республика Карелия)
- 24.10 в 15:30 Театрализованное представление «Варвара-краса, длинная коса», п. Плесецк (Архангельская область)
- 24.10 в 18:00 Концерт «Край наш Поморский могуч и прекрасен», п. Плесецк (Архангельская область)