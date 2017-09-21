Гастрольная осень Северного хора

Коллектив Государственного академического Северного русского народного хора начал первый в новом творческом сезоне гастрольный тур. 26 сентября артисты прославленного коллектива выступили в г. Мирном Плесецкого района с программой, посвящённой 80-летию Архангельской области, «Край наш поморский могуч и прекрасен» и детским театрализованным представлением «Варвара-краса, длинная коса».

«Огромное спасибо за то, что доставили такое удовольствие своим выступлением. Смотрела вместе с внучками 4 и 10 лет. Большое спасибо за ваш талант и любовь к народному творчеству», – поделилась своими впечатлениями жительница г. Мирный Галина Мурзина, посетившая концерт.

Уже в начале октября концерты Северного хора пройдут в городе Шенкурске и посёлке Двинской Березник. А с 15 по 20 октября коллектив представит традиционное северное искусство жителям Мурманской области и Республики Карелия. Концерты пройдут в городах Медвежьегорск, Кондопога, Апатиты и Полярные зори.

А 24 октября концерт «Край наш Поморский могуч и прекрасен» и детскую программу «Варвара-краса, длинная коса» смогут увидеть жители Плесецка.

График гастролей:

8.10 в 15:30 Театрализованное представление «Варвара-краса, длинная коса», г. Шенкурск (Архангельская область)

8.10 в 18:00 Концерт «Край наш Поморский могуч и прекрасен», г. Шенкурск (Архангельская область)

11.10 в 13:30 Театрализованное представление «Варвара-краса, длинная коса», п. Двинской Березник (Виноградовский район, Архангельская область)

11.10 в 18:00 Концерт «Край наш Поморский могуч и прекрасен», п. Двинской Березник (Виноградовский район, Архангельская область))

15.10 в 16:00 Концерт Государственного академического Северного русского народного хора, г. Медвежьегорск (Республика Карелия)

17.10 в 19:00 Концерт Государственного академического Северного русского народного хора, г. Полярные зори (Мурманская область)

18.10 в 19:00 Концерт Государственного академического Северного русского народного хора, г. Апатиты (Мурманская область)

20.10 в 19:00 Концерт Государственного академического Северного русского народного хора, г. Кондопога (Республика Карелия)

24.10 в 15:30 Театрализованное представление «Варвара-краса, длинная коса», п. Плесецк (Архангельская область)

24.10 в 18:00 Концерт «Край наш Поморский могуч и прекрасен», п. Плесецк (Архангельская область)