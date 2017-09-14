В Архангельске выступил норвежский ансамбль Arktisk Sinfonietta Блистательный творческий проект собрал музыкантов из России и Норвегии, играющих на струнных, духовых и ударных инструментах. В малом зале Поморской филармонии состоялось совместное выступление ансамбля из Тромсе «Arktisk Sinfonietta» и Архангельского филармонического камерного оркестра под управлением Владимира Онуфриева. Концерт завершил программу международной конференции «Потенциал побратимства - для эффективного развития северных территорий», прошедшую в рамках Маргаритинской ярмарки. Программа концерта состояла из произведений норвежских и российских авторов – популярной классики и авангардных мотивов. Прозвучали сочинения таких композиторов, как Фартейн Вален, Кнют Воге и Эдвард Григ, а также сюита на темы норвежских народных песен Гейра Твейта. Камерный оркестр Архангельска порадовал ценителей инструментальной музыки произведениями Михаила Глинки и Михаила Броннера, - сообщила пресс-служба городской администрации. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 11:24