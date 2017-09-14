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В Архангельске Татьяна Зеленина представит новое издание «Тайн старого Дома»

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/09/25/53073.html

Культура

В Архангельске Татьяна Зеленина представит новое издание «Тайн старого Дома»

В Архангельске Татьяна Зеленина представит новое издание «Тайн старого Дома»
В Ломоносовской библиотеке состоится презентация новой книги Татьяны Зелениной «Тайны старого Дома». У многих архангелогородцев имеются книги Татьяны Зелениной, заведующей отделом городской культуры музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» – «Елка моего детства», «Тайны старого дома».

Новое издание «Тайн старого Дома» весьма отличается от изданного 12 лет назад. Сказать, что оно переработанное и дополненное – мало.  Книга практически написана заново.

Все, что вы захотите узнать о том, как и чем жили архангелогородцы в конце XIX – начале XX века – найдете в новой книге. Конечно, автор вновь рассказала о самом доме Плотниковой, который преподнес в свое время немало сюрпризов. О старых «письмах с потолка», что дождем посыпались из образовавшейся щели при реставрационных работах, вероятно, известно уже всем горожанам.

— Я уже не думала, что вернусь к этой теме, но дом меня не отпускает. Все-таки 26 лет моей жизни отдано ему, – говорит Татьяна Владимировна. – Тем более, что нового материала накопилось столько, что было бы неправильным не поделиться своими открытиями со всеми горожанами... 

Мало того, что автор книги узнала все или почти все о судьбах обитателей дома, проследила их родословную, узнала, кто бывал в гостях в этом доме, она распутала поистине детективную историю о том, как дом Плотниковой оказался в эпицентре интервенции.

Например, в результате поисков Зелениной, удалось установить, что в усадебном доме Плотниковой в 1918 году проживал Дэвид Фрэнсис, посол США в России, поскольку разместить дипломатический корпус в городе оказалось затруднительно – возник квартирный кризис. Выяснилось то благодаря звонку из Лондона, там, оказывается, проживают потомки Плотниковых, бежавших из Архангельска в 1919 году. У них сохранились дневники архангелогородки Зои Михайловой, воспитанницы семьи Плотниковых, где и описаны события того времени.

Новая книга прекрасно издана – с цветными иллюстрациями и фотографиями из семейных и музейных архивов, многие ранее нигде не публиковались. Всех своих единомышленников, которые помогали в сборе материалов и указывали пути поиска, Татьяна Зеленина поблагодарила на страницах нового издания.

Приобрести книгу «Тайны старого Дома» можно будет на презентации в Ломоносовской библиотеке или непосредственно в усадебном доме Плотниковой, где на днях откроется новая выставка «Игрушки моего детства», - пишет портал "Правда Севера".

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