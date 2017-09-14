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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/09/23/53050.html

Культура

Маргаритинская ярмарка с Северным хором – настоящий русский праздник

Маргаритинская ярмарка с Северным хором – настоящий русский праздник
Фото пресс-службы Северного народного хора
Искромётными русскими плясками, ярким, на высшем уровне, зрелищным артистизмом Северный хор открыл XVI Маргаритинскую ярмарку. Торжественная церемония открытия состоялась сегодня, 22 сентября на площади Профсоюзов.

Для участников ярмарки, а также для жителей города Архангельска и его дорогих гостей из районов области, других регионов и из-за рубежа Северный хор подготовил интересную миниатюру, в которой представил настоящую русскую ярмарку, бытовавшую в прежние  времена. Яркие пляски, кружащиеся подолы платьев артисток, шутки и веселье перенесли зрителей во времена былой Руси, когда традиции торгового съезда были  неотъемлемой частью русской культуры.

Не обошлось и без угощения. Специально для зарубежных гостей, руководителей города и области Северный хор прибыл с настоящим русским караваем, который все с удовольствием отведали. 

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