На камерной сцене Архангельского театра драмы сыграли спектакль немецкого режиссера

Творческий год в театре драмы начался с гастролей экспериментального театра в рамках сотрудничества с «Гёте-институтом». На камерной сцене состоялся спектакль немецкого режиссёра Йозуа Рёзинга «Лебеди» и «Нового императорского театра» (г. Санкт-Петербург). Четыре актрисы представили зрителю свое видение современной экономической системы.

В труппе «Нового императорского театра» – однокурсники, выходцы с Малой сцены Александринского театра. Три года назад молодые актеры решили создать свой театр со своими неакадемическими принципами, экспериментальным подходом к актерской игре и провокационными режиссерскими ходами. Официально им это удалось в 2016 году. За время творческих поисков в репертуаре театра появилось около пяти постановок. Премьера одной из них «Лебеди» по пьесе немецкого драматурга Маттиаса Науманна состоялась в начале сентября в Санкт-Петербурге. Пятый показ спектакля прошел в архангельском драмтеатре. 21 октября в 19:00 зрителей ждет еще один показ спектакля «Лебеди» в Архангельском театре драмы. После спектакля состоялось обсуждение в рамках Клуба драматического искусства.

«Мы не хотим сказать этим спектаклем, что капитализм – это плохо. Нельзя его назвать и антиглобалистким. Скорее мы фиксируем ту реальность, которая нас окружает. Порой мы сами не замечаем, как становимся частью системы – призраками капитализма. Если представить, что капитализм - это озеро, то мы все плаваем в нем как одинокие лебеди», - отметил режиссёр спектакля Йозуа Рёзинг.

В названии спектакля спрятан и буквальный символ, который не сразу понятен российскому зрителю – финансовые графики, цифры, взлеты и падения курсов валют, - всё это напоминает лебединую шею. Эти графики в Германии на банковском жаргоне так и называют – «лебеди».

Нетрадиционная эксцентричная форма спектакля и слаженная актерская игра вызвала интерес и восхищение у архангельских зрителей – за полтора месяца режиссёр вместе с актерами создали математически выверенный абсурд, который как маятник Фуко гипнотизировал публику.

«У вас отличная, благодарная, умная публика. Это редкость, когда после спектакля так активно идет обсуждение. Спасибо зрителям за вопросы и живую реакцию», - сказала куратор проекта от «Гёте-института» Яна Соболева.

Напомним, что этот творческий год у «ломоносовцев» - юбилейный. Главный режиссёр и труппа уже окрестили 85 сезон «Сезоном просвещения», в течение которого зрителей познакомят с разными театральными жанрами - от экспериментальных постановок до высокого академического оперного искусства. Официальное открытие юбилейного сезона в театре драмы состоится 30 сентября, комедией «Амфитрион».