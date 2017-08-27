Артисты из Карелии, Коми и Вологды выступят в Архангельске

В Ломоносовском Дворце культуры пройдет концерт участников Всероссийского творческого форума «Белкомур – новый «шелковый путь». В программе: коллективы Карелии, Республики Коми и Вологодской области.

На сцене выступит Вепсский народный хор из Карелии. Коллектив основан в 1936 году, первые его участники были знатоками и носителями языка и традиционной культуры коренного малочисленного народа – вепсов. Руководитель хора Людмила Мелентьева много лет ведет кропотливую исследовательскую, собирательскую работу по деревням Карелии, Приоятья, Вологодчины.

Затем зрителей порадует народный хор «Асыв» из Республики Коми. Каждую песню артисты стараются преподнести по-своему, сохраняя колорит и особенности звучания. Самодеятельные певуньи из маленького села Айкино Усть-Вымского района Республики – неоднократные участники Всероссийских фестивалей и конкурсов.

Танцевальную программу представит ансамбль народного танца «Русская душа» из города Грязовец Вологодской области. В каждом номере, в каждом танце заводном и лирическом отражается широкая душа русского человека. Создатель ансамбля, его неизменный руководитель Людмила Изюмова – автор хореографической постановки «Мужские страдания», которая вошла в репертуар Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого.

Начало 21 сентября в 18 часов. Вход свободный, - сообщает пресс-служба городской администрации.