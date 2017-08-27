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Культура

Культурные центры города начинают творческий сезон

Культурные центры города начинают творческий сезон
В сентябре афиша культурных центров включает множество интересных мероприятий, на которых будет интересно побывать и взрослым, и детям.

Архангельский городской культурный центр, проезд Приорова, 2; телефон 20-39-19, 42-36-33

 19 сентября в 18:30 – торжественное открытие Всероссийского творческого форума многонациональной России «Белкомур – новый «шелковый путь» в Арктику», посвящённого 80-летнему юбилею Архангельской области (16+)

20 сентября в 17:30 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!» (18+)

22 сентября в 18:00 – шоу-программа «Убойный вечер», посвящённая открытию нового творческого сезона (6+)

23 сентября в 10:30 – Праздник осеннего равноденствия «Вересень» (0+)

В программе:

11:00 – арт-ярмарка мастеров hand-made, выступления творческих коллективов, выставка-ярмарка «Урожай 2017», конкурс-дегустация «Лучшая хозяюшка» (дегустация, обмен рецептами)

12:00 – «Цветочный кроссинг» – обмен комнатными растениями

11:00 – развлекательная программа для детей «Тайна осеннего сундука»

13:30 – открытый микрофон «Читаем стихи о природе и осени»

15:00 – интерактивное театрализованное представление для самых маленьких «Огородные истории»

15:00 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй и укрепляй здоровье»

18:00 – танцы под духовой оркестр «Секрет вечной молодости»

23 сентября в 14:00 – «Духовное, былинное и сказочное Пинежье» - встреча с творческим коллективом «Ступины девки» д. Лохново Пинежского района (6+)

27 сентября в 17:30 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!» (18+)

29 сентября в 16:00 – праздничный концерт «Для нас вы все родные люди», посвящённый Дню пожилого человека (18+)

 Центр традиционной северной культуры «Архангелогородская сказка»,

пр. Чумбарова-Лучинского, 15; тел. 65-20-01

 16, 23, 30 сентября в 11:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским рукоделиям «Гостины у Нины». Группа «Утренние посиделки» (18+)

23 сентября в 15:00 – музыкально-поэтическая гостиная «Под жёлтым фонарём». Поэтическо-музыкальная композиция «Трамвай желаний» (16+)

 Культурный центр «Северный», ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;

В течение сентября:

9:00 – 21:00

– информационная выставка авиамодельного клуба «Заря» «Армейская авиация» (0+)

– информационная выставка коллектива компьютерная грамотность «Искры памяти» (6+)

– выставка «Архангельск – город снеговиков» коллектива современного декоративно - прикладного творчества «Фантазия» (0+)          

– выставка образцовой детской изостудии «Колонок» (0+)                            

– выставка участников фото студии «Энджой» - «Застывшее мгновение» (0+)

– выставки коллектива современного декоративно-прикладного творчества «Фантазия» - «Понемногу обо всем», «Подводя итоги», «Подарки для любимых», «Ку-ка-ре-ку» (0+)

– выставки работ коллектива декоративно-прикладного творчества «Северные краски» - «Такая разная постель» (0+)

– фотовыставка коллектива «Элегант» - «В ритме танца» (0+)

– выставка конкурса декоративно-прикладного творчества, посвященного Году экологии в России «Эко-сумка» (0+)

– фотовыставка, посвященная году экологии в России «Времена года» (0+)

– выставка работ конкурса детского рисунка, посвященного Дню Российского Флага «Флаг России в детских руках» (0+)

– информационная выставка первого прихода конвоя «Дервиш в Архангельске» (0+)

17 сентября в 11:00 – театрализованный мастер-класс для малышей и их родителей «Каляки Маляки» (0+)

17 сентября в 11:00 – день настольной игры для детей и взрослых (0+)

17 сентября в 16:00 – праздничный концерт музыкально-литературного дуэта «Гармония» - «Если желтым цветом смоет краски лета осень» (12+)

23 сентября в 11:00 – открытие школы «Ладушки» (0+)

23 сентября в 17:00 – танцевальная программа «Добрый вечер» (18+)

24 сентября в 11:00 – театрализованный мастер-класс для малышей и их родителей «Каляки Маляки» (0+)

24 сентября в 11:00 – день настольной игры для детей и взрослых (0+)

24 сентября в 14:00 – открытие творческого сезона «Галактика творчества» (0+)

30 сентября 12:00 – 17:00 – «УДачная ярмарка» (0+)

 В течение месяца по заявкам:

с 5 по 30 сентября – игровая программа «День рождения класса» (6+)

с 19 сентября по 6 октября – игровая программа «Патруль безопасности» (6+)

 Культурный центр «Соломбала-Арт», пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;

 17 сентября в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для тех, кто не считает годы» (18+)

17 сентября в 12:00 – обзорная экскурсия в Волшебном доме Снеговика (3+)

18 сентября в 19:00 – спектакль «Деревенский анекдот» (18+)

24 сентября в 12:00 – выходные в волшебном доме для самых маленьких друзей Снеговика «В гости к бабушке в деревню» (0+)

24 сентября в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для тех, кто не считает годы» (18+)

24 сентября в 14:00 – мастер-классы по основам бального танца для взрослых (18+)

29 сентября в 18:30 – праздничный вечер с участниками клуба традиционной поморской культуры «Сугревушка» и участниками хора ветеранов «Поморочка» - «Соломбальский вечерок» (18+)

 В течение месяца по заявкам: «Тайны сказочной науки», «По морям, по волнам», «У Лукоморья дуб зеленый», «Ключи от северного форта Снеговика», «От южных морей до полярного края!», «На Диком Западе», «Наш дом – планета Земля», «Сказочное ГТО», «Урок вежливости», «Формула здоровья», «Гениальный сыщик», «Занимательные уроки в Волшебном доме Снеговика», «Дети Севера-поморы», «Охотники за пятерками» (6+)

Выездные программы по коллективным заявкам: «Шоу мыльных пузырей», «Тайны сказочной науки» (6+)

 Ломоносовский Дворец культуры, ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;

 19 сентября в 15:00 – день первокурсника (12+)

20 сентября в 14:00 – спектакль театра драмы имени Ломоносова «Новые приключения братца Кролика и братца Лиса» (6+)

21 сентября в 18:00 – концерт участников Всероссийского творческого форума «Белкомур – новый «шелковый путь» (6+)

29 сентября в 18:00 – цирковое представление «Цирк чудес» (0+)

30 сентября в 15:00 – концерт» «Пусть с вами будут вера, надежда, любовь», посвященный Дню пожилого человека (0+)

1 октября в 12:00 – день семейного отдыха «Музыкальный выходной» (0+)

 В течение месяца по заявкам:

Клуб настольных игр «Мафия» (12+)

Развлекательная программа для первоклассников «ПЕРВОклассный праздник» (6+)

Выставка «Граттаж» образцовой студии изобразительного искусства «Акварели» (0+)

 Культурный центр «Бакарица», ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;

 16 сентября в 12:00 – спектакль для детей «Медвеженок Рим Тим Ти» (0+)
19 сентября в 15:30 – интеллектуальная игровая программа для школьников округа «100 к 1» (6+)
21 сентября в 15:30 – игра для школьников округа «Поле Чудес» (6+)
21 сентября в 15:30 – игра для школьников округа «Поле Чудес» (6+)
1 октября в 16:00 – цирковое представление «Цирк чудес» г.Владивосток (0+)

 Филиал «Исакогорский», Ул. Клепача 9; тел. 62-03-06

16 сентября в 14:00 – музыкально-игровая программа «В мире детских развлечений» (6+)

20 сентября в 14:00 – музыкально-игровая программа «День рождения Смайлика» (6+)

28 сентября в 17:00 – мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток для бабушек и дедушек «Золотой возраст» (0+)

 Филиал «Турдеевский»,  ул. Центральная, 28;

16 сентября в 18:00 – диско программа для детей «дисКОТека» (6+)

16 сентября в 22:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

23 сентября в 18:00 – диско программа для детей «Даешь - молодежь» (6+)

23 сентября в 22:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

24 сентября в 12:00 – мастер класс по рисованию «Кораблик» (6+)

28 сентября в 16:00 – турнир эрудитов «Тайны подводного мира» (12+)

28 сентября в 17:00 – открытие выставки из природных материалов «Дары осени» (6+)

29 сентября в 15:00 – открытие выставки по декоративно-прикладному творчеству, посвященной дню пожилого человека «Не можем мы сидеть без дела» (0+)

29 сентября в 16:00 – вечер огонек, посвященный дню пожилого человека «Мои года, мое богатство» (60+)

 Культурный центр «Цигломень», ул. Севстрой, 2; тел.  47-61-48;

 16 сентября в 18:00 – вечер отдыха ко Дню работников леса (18+)

17 сентября в 13:00 – «Праздник листопада» (0+)

24 сентября в 15:00 – спортивная акция «Велозабег» (6+)

24 сентября в 16:00 – фестиваль «SPORT-фест» (6+)

30 сентября в 11:00 – кукольный спектакль для самых маленьких «Чтоб всегда здоровым быть, или новые приключения Айболита» (2+)

1 октября в 13:00 – концерт «С улыбкой по жизни», посвященный Международному дню пожилых людей (6+)

 В течение месяца:

Тренажерный зал (ПН, СР, ПТ – 18-21, ВТ, ЧТ, СБ – 19-21) (18+)

Игротека «Остров развлечений» (СБ 11-16) (0+)

Конкурс прикладного творчества «Осенние чудеса», приуроченный к Маргаритинской ярмарке (0+)

Конкурс рисунков, посвященный году экологии (0+)

Конкурс прикладного творчества «Кукольных дел мастер» (0+)

 В течение месяца по заявкам:

Игровая программа «Где тепло там и добро» (6+)

Игровая программа «Каждый кулик свое болото хвалит» (6+)  

 Культурный центр «Маймакса», ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24

 15 сентября в 15:00 – мастер-класс Сверчкова Александра Сергеевича, члена Союза художников (6+)

17 сентября в 19:00 – концертная программа с участием легенды шансона Мафика (18+)

24 сентября в 14:00 – представление «Маша и медведь» концертного агентства «Два капитана» (0+)

30 сентября в 18:00 – киновечер «Как молоды мы были» (18+)

 Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53

15 сентября в 15:00 – день открытых дверей с программой «Весёлая ярмарка» (6+)

23 сентября в 14:00 – концертная программа «Если жёлтым цветом смоет краски лета осень» с участием дуэта «Гармония» (Татьяна Рудная и Андрей Повилайтис) (12+)

23 сентября в 16:00 – вечер отдыха «Элегантный возраст» (18+)

 Емецкая, 19/2; тел. 8-911-563-09-32

23 сентября в 19:00 – киновечер «Как молоды мы были» (18+)

30 сентября в 14:00 – конкурсная программа «Битва хоров по Маймаксански, или ХХ век представляет», посвященная 30-летию здания филиала №2 (12+)

 Молодежный культурный центр «Луч», ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;

 15 сентября в 10:00 – методическая площадка по обучению представителей молодежи и специалистов, работающих с молодежью на тему «Развитие творческого потенциала молодёжи» (18+)

16 сентября в 13:00 – мастер-класс по росписи хной «Мехенди» (18+)

16 сентября в 15:00 – развлекательная программа «Воробьиная дискотека» (6+)

17 сентября в 13:00 – детская развлекательная программа «Радуга игры» (6+)

20 сентября в 16:00 – творческая мастерская «Фантазия» (6+)

22 сентября в 15:00 – открытие XIII городского фестиваля студенческого творчества «Виват, студент!» (12+)

22 сентября в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)

23 сентября в 15:00 – развлекательная программа «Воробьиная дискотека» (6+)

24 сентября в 13:00 – детская развлекательная программа «Радуга игры» (6+)

 Филиал №1 МУК МКЦ «Луч»,  о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;

15 сентября в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)

16 сентября в 17:00 – вечер-отдыха «Островок души» (18+)

17 сентября в 12:00 – мастер-класс в мастерской «Креатив» (6+)

23 сентября в 14:00 – детская игровая программа «Танцующие лучики» (6+)

24 сентября в 12:00 – мастер-класс в мастерской «Креатив» (6+)

 Филиал №2 «Космос» МУК МКЦ «Луч»,  пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10

15 сентября в 10:00 – детская познавательная игровая программа «Внимание, дорога!» (6+)

16 сентября в 13:00 – караоке-батл (6+)

17 сентября в 14:00 – концерт, посвященный Дню работников леса «Живой родник» с участием фольклорного коллектива «Радеюшка» (6+)

20 сентября в 14:00 – вечер-встреча в клубе ветеранов «Посиделки» - «Краски осени» (18+)

23 сентября в 14:00 – открытие творческого сезона «Цветик-семицветик» (6+)

24 сентября в 18:00 – вечер отдыха «Воскресный вечерок» (18+)

Вчера 17:00

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