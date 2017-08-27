Культурные центры города начинают творческий сезон В сентябре афиша культурных центров включает множество интересных мероприятий, на которых будет интересно побывать и взрослым, и детям. Архангельский городской культурный центр, проезд Приорова, 2; телефон 20-39-19, 42-36-33 19 сентября в 18:30 – торжественное открытие Всероссийского творческого форума многонациональной России «Белкомур – новый «шелковый путь» в Арктику», посвящённого 80-летнему юбилею Архангельской области (16+) 20 сентября в 17:30 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!» (18+) 22 сентября в 18:00 – шоу-программа «Убойный вечер», посвящённая открытию нового творческого сезона (6+) 23 сентября в 10:30 – Праздник осеннего равноденствия «Вересень» (0+) В программе: 11:00 – арт-ярмарка мастеров hand-made, выступления творческих коллективов, выставка-ярмарка «Урожай 2017», конкурс-дегустация «Лучшая хозяюшка» (дегустация, обмен рецептами) 12:00 – «Цветочный кроссинг» – обмен комнатными растениями 11:00 – развлекательная программа для детей «Тайна осеннего сундука» 13:30 – открытый микрофон «Читаем стихи о природе и осени» 15:00 – интерактивное театрализованное представление для самых маленьких «Огородные истории» 15:00 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй и укрепляй здоровье» 18:00 – танцы под духовой оркестр «Секрет вечной молодости» 23 сентября в 14:00 – «Духовное, былинное и сказочное Пинежье» - встреча с творческим коллективом «Ступины девки» д. Лохново Пинежского района (6+) 27 сентября в 17:30 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!» (18+) 29 сентября в 16:00 – праздничный концерт «Для нас вы все родные люди», посвящённый Дню пожилого человека (18+) Центр традиционной северной культуры «Архангелогородская сказка», пр. Чумбарова-Лучинского, 15; тел. 65-20-01 16, 23, 30 сентября в 11:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским рукоделиям «Гостины у Нины». Группа «Утренние посиделки» (18+) 23 сентября в 15:00 – музыкально-поэтическая гостиная «Под жёлтым фонарём». Поэтическо-музыкальная композиция «Трамвай желаний» (16+) Культурный центр «Северный», ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22; В течение сентября: 9:00 – 21:00 – информационная выставка авиамодельного клуба «Заря» «Армейская авиация» (0+) – информационная выставка коллектива компьютерная грамотность «Искры памяти» (6+) – выставка «Архангельск – город снеговиков» коллектива современного декоративно - прикладного творчества «Фантазия» (0+) – выставка образцовой детской изостудии «Колонок» (0+) – выставка участников фото студии «Энджой» - «Застывшее мгновение» (0+) – выставки коллектива современного декоративно-прикладного творчества «Фантазия» - «Понемногу обо всем», «Подводя итоги», «Подарки для любимых», «Ку-ка-ре-ку» (0+) – выставки работ коллектива декоративно-прикладного творчества «Северные краски» - «Такая разная постель» (0+) – фотовыставка коллектива «Элегант» - «В ритме танца» (0+) – выставка конкурса декоративно-прикладного творчества, посвященного Году экологии в России «Эко-сумка» (0+) – фотовыставка, посвященная году экологии в России «Времена года» (0+) – выставка работ конкурса детского рисунка, посвященного Дню Российского Флага «Флаг России в детских руках» (0+) – информационная выставка первого прихода конвоя «Дервиш в Архангельске» (0+) 17 сентября в 11:00 – театрализованный мастер-класс для малышей и их родителей «Каляки Маляки» (0+) 17 сентября в 11:00 – день настольной игры для детей и взрослых (0+) 17 сентября в 16:00 – праздничный концерт музыкально-литературного дуэта «Гармония» - «Если желтым цветом смоет краски лета осень» (12+) 23 сентября в 11:00 – открытие школы «Ладушки» (0+) 23 сентября в 17:00 – танцевальная программа «Добрый вечер» (18+) 24 сентября в 11:00 – театрализованный мастер-класс для малышей и их родителей «Каляки Маляки» (0+) 24 сентября в 11:00 – день настольной игры для детей и взрослых (0+) 24 сентября в 14:00 – открытие творческого сезона «Галактика творчества» (0+) 30 сентября 12:00 – 17:00 – «УДачная ярмарка» (0+) В течение месяца по заявкам: с 5 по 30 сентября – игровая программа «День рождения класса» (6+) с 19 сентября по 6 октября – игровая программа «Патруль безопасности» (6+) Культурный центр «Соломбала-Арт», пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33; 17 сентября в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для тех, кто не считает годы» (18+) 17 сентября в 12:00 – обзорная экскурсия в Волшебном доме Снеговика (3+) 18 сентября в 19:00 – спектакль «Деревенский анекдот» (18+) 24 сентября в 12:00 – выходные в волшебном доме для самых маленьких друзей Снеговика «В гости к бабушке в деревню» (0+) 24 сентября в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для тех, кто не считает годы» (18+) 24 сентября в 14:00 – мастер-классы по основам бального танца для взрослых (18+) 29 сентября в 18:30 – праздничный вечер с участниками клуба традиционной поморской культуры «Сугревушка» и участниками хора ветеранов «Поморочка» - «Соломбальский вечерок» (18+) В течение месяца по заявкам: «Тайны сказочной науки», «По морям, по волнам», «У Лукоморья дуб зеленый», «Ключи от северного форта Снеговика», «От южных морей до полярного края!», «На Диком Западе», «Наш дом – планета Земля», «Сказочное ГТО», «Урок вежливости», «Формула здоровья», «Гениальный сыщик», «Занимательные уроки в Волшебном доме Снеговика», «Дети Севера-поморы», «Охотники за пятерками» (6+) Выездные программы по коллективным заявкам: «Шоу мыльных пузырей», «Тайны сказочной науки» (6+) Ломоносовский Дворец культуры, ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92; 19 сентября в 15:00 – день первокурсника (12+) 20 сентября в 14:00 – спектакль театра драмы имени Ломоносова «Новые приключения братца Кролика и братца Лиса» (6+) 21 сентября в 18:00 – концерт участников Всероссийского творческого форума «Белкомур – новый «шелковый путь» (6+) 29 сентября в 18:00 – цирковое представление «Цирк чудес» (0+) 30 сентября в 15:00 – концерт» «Пусть с вами будут вера, надежда, любовь», посвященный Дню пожилого человека (0+) 1 октября в 12:00 – день семейного отдыха «Музыкальный выходной» (0+) В течение месяца по заявкам: Клуб настольных игр «Мафия» (12+) Развлекательная программа для первоклассников «ПЕРВОклассный праздник» (6+) Выставка «Граттаж» образцовой студии изобразительного искусства «Акварели» (0+) Культурный центр «Бакарица», ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15; 16 сентября в 12:00 – спектакль для детей «Медвеженок Рим Тим Ти» (0+)

19 сентября в 15:30 – интеллектуальная игровая программа для школьников округа «100 к 1» (6+)

21 сентября в 15:30 – игра для школьников округа «Поле Чудес» (6+)

21 сентября в 15:30 – игра для школьников округа «Поле Чудес» (6+)

1 октября в 16:00 – цирковое представление «Цирк чудес» г.Владивосток (0+) Филиал «Исакогорский», Ул. Клепача 9; тел. 62-03-06 16 сентября в 14:00 – музыкально-игровая программа «В мире детских развлечений» (6+) 20 сентября в 14:00 – музыкально-игровая программа «День рождения Смайлика» (6+) 28 сентября в 17:00 – мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток для бабушек и дедушек «Золотой возраст» (0+) Филиал «Турдеевский», ул. Центральная, 28; 16 сентября в 18:00 – диско программа для детей «дисКОТека» (6+) 16 сентября в 22:00 – вечер отдыха и танцев (18+) 23 сентября в 18:00 – диско программа для детей «Даешь - молодежь» (6+) 23 сентября в 22:00 – вечер отдыха и танцев (18+) 24 сентября в 12:00 – мастер класс по рисованию «Кораблик» (6+) 28 сентября в 16:00 – турнир эрудитов «Тайны подводного мира» (12+) 28 сентября в 17:00 – открытие выставки из природных материалов «Дары осени» (6+) 29 сентября в 15:00 – открытие выставки по декоративно-прикладному творчеству, посвященной дню пожилого человека «Не можем мы сидеть без дела» (0+) 29 сентября в 16:00 – вечер огонек, посвященный дню пожилого человека «Мои года, мое богатство» (60+) Культурный центр «Цигломень», ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48; 16 сентября в 18:00 – вечер отдыха ко Дню работников леса (18+) 17 сентября в 13:00 – «Праздник листопада» (0+) 24 сентября в 15:00 – спортивная акция «Велозабег» (6+) 24 сентября в 16:00 – фестиваль «SPORT-фест» (6+) 30 сентября в 11:00 – кукольный спектакль для самых маленьких «Чтоб всегда здоровым быть, или новые приключения Айболита» (2+) 1 октября в 13:00 – концерт «С улыбкой по жизни», посвященный Международному дню пожилых людей (6+) В течение месяца: Тренажерный зал (ПН, СР, ПТ – 18-21, ВТ, ЧТ, СБ – 19-21) (18+) Игротека «Остров развлечений» (СБ 11-16) (0+) Конкурс прикладного творчества «Осенние чудеса», приуроченный к Маргаритинской ярмарке (0+) Конкурс рисунков, посвященный году экологии (0+) Конкурс прикладного творчества «Кукольных дел мастер» (0+) В течение месяца по заявкам: Игровая программа «Где тепло там и добро» (6+) Игровая программа «Каждый кулик свое болото хвалит» (6+) Культурный центр «Маймакса», ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24 15 сентября в 15:00 – мастер-класс Сверчкова Александра Сергеевича, члена Союза художников (6+) 17 сентября в 19:00 – концертная программа с участием легенды шансона Мафика (18+) 24 сентября в 14:00 – представление «Маша и медведь» концертного агентства «Два капитана» (0+) 30 сентября в 18:00 – киновечер «Как молоды мы были» (18+) Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53 15 сентября в 15:00 – день открытых дверей с программой «Весёлая ярмарка» (6+) 23 сентября в 14:00 – концертная программа «Если жёлтым цветом смоет краски лета осень» с участием дуэта «Гармония» (Татьяна Рудная и Андрей Повилайтис) (12+) 23 сентября в 16:00 – вечер отдыха «Элегантный возраст» (18+) Емецкая, 19/2; тел. 8-911-563-09-32 23 сентября в 19:00 – киновечер «Как молоды мы были» (18+) 30 сентября в 14:00 – конкурсная программа «Битва хоров по Маймаксански, или ХХ век представляет», посвященная 30-летию здания филиала №2 (12+) Молодежный культурный центр «Луч», ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06; 15 сентября в 10:00 – методическая площадка по обучению представителей молодежи и специалистов, работающих с молодежью на тему «Развитие творческого потенциала молодёжи» (18+) 16 сентября в 13:00 – мастер-класс по росписи хной «Мехенди» (18+) 16 сентября в 15:00 – развлекательная программа «Воробьиная дискотека» (6+) 17 сентября в 13:00 – детская развлекательная программа «Радуга игры» (6+) 20 сентября в 16:00 – творческая мастерская «Фантазия» (6+) 22 сентября в 15:00 – открытие XIII городского фестиваля студенческого творчества «Виват, студент!» (12+) 22 сентября в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+) 23 сентября в 15:00 – развлекательная программа «Воробьиная дискотека» (6+) 24 сентября в 13:00 – детская развлекательная программа «Радуга игры» (6+) Филиал №1 МУК МКЦ «Луч», о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 15 сентября в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+) 16 сентября в 17:00 – вечер-отдыха «Островок души» (18+) 17 сентября в 12:00 – мастер-класс в мастерской «Креатив» (6+) 23 сентября в 14:00 – детская игровая программа «Танцующие лучики» (6+) 24 сентября в 12:00 – мастер-класс в мастерской «Креатив» (6+) Филиал №2 «Космос» МУК МКЦ «Луч», пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10 15 сентября в 10:00 – детская познавательная игровая программа «Внимание, дорога!» (6+) 16 сентября в 13:00 – караоке-батл (6+) 17 сентября в 14:00 – концерт, посвященный Дню работников леса «Живой родник» с участием фольклорного коллектива «Радеюшка» (6+) 20 сентября в 14:00 – вечер-встреча в клубе ветеранов «Посиделки» - «Краски осени» (18+) 23 сентября в 14:00 – открытие творческого сезона «Цветик-семицветик» (6+) 24 сентября в 18:00 – вечер отдыха «Воскресный вечерок» (18+) Нашли ошибку? Выделите текст,

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