Выставка художника Владимира Коркодыма «Поэзия правды» открылась в Вельске

Владимир Николаевич передал 36 картин для выставки, которая будет работать в Вельской Центральной библиотеке до декабря.

Как сказала хозяйка библиотеки и ведущая мероприятия Марина Антуфьева, заслуженных художников много, а настоящих мастеров единицы. Картины мастера представлены даже в Государственной Третьяковской галерее, - пишет портал "Правда Севера".

У Владимира Николаевича – цветы не «мёртвая натура», как назвали цветочные натюрморты французы, а живые растения, которые наслаждаются солнечным светом, наполнены свежим воздухом и жизнью. Участники события посмотрели фильм о работах художника, в котором автор так говорил о цветочной теме:

— Цветы сопровождают человека всю жизнь. С цветами мы приходим в этот мир, с цветами и уходим.

Не только работы художника были представлены на выставке, но и его книга «Мои цветы». 144 иллюстраций цветов и пейзажей украшают это издание.

Ольга Березина, начальник управления культуры, туризма и по делам молодежи районной администрации, отметила, что картины – это отражение души художника. А душа Владимира Николаевича отзывчива и на музыкальную красоту, поэтому романсы в исполнении Павла Антуфьева и Елены Кощеевой проникновенно звучали в зале.