Северодвинский музыкант участвует в шоу "Голос" на Первом канале

Музыкант, шоумен, лидер северодвинско-питерской группы «Ангел дорог» Артём Уланов участвовал в кастинге проекта в июле этого года. По итогам первого этапа он вошёл в число 150 вокалистов, которые заявились на слепые прослушивания.

На втором этапе конкурса Артём исполнил песню «Никто не услышит» группы «Чайф». В сюжете Первого канала показали небольшой фрагмент выступления с участием Артёма Уланова. Там ему с удовольствием подпевала один из членов жюри — певица Пелагея.

Но информацию о том, прошёл ли северодвинский участник в следующий тур, по правилам шоу нельзя обнародовать до выхода передачи в эфир. Очередной выпуск «Голоса» с кастингами покажут по Первому каналу 15 сентября в 21:30, - сообщает "Регион 29".

В комментарии «Котласскому телевидению» Артём заметил, что шёл на проект не ради победы, а для развлечения. Также в сюжете прозвучала информация, что музыкант посетит Архангельскую область с гастролями в ноябре этого года.