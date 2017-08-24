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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/09/15/52896.html

Культура

Жители Поморья увидят фильм норвежского режиссера

Жители Поморья увидят фильм норвежского режиссера
22 и 23 сентября зрители Северодвинска и Архангельска смогут увидеть фильм саамского режиссера Нильса Гаупа «Проводник» с живым музыкальным сопровождением.

Это удивительный эксперимент и попытка новыми глазами взглянуть на первый полнометражный фильм малочисленного коренного народа севера, сообщают организаторы международного кинофестиваля в Тромсё.

В этом году свой тридцатилетний юбилей отмечает фильм саамского режиссера Нильса Гаупа «Проводник». Это первый полнометражный фильм, снятый представителем малочисленного народа севера на своем родном языке. Историко-приключенческая драма, основанная на национальном саамском эпосе, повествует о юноше, спасшем свое племя от набегов Чуди.

Участие в проекте принимают саамская певица Марья Мортенссон, барабанщик Якоп Янссённ, гитарист-виртуоз Кристиан Олстад, мультиинструменталист Магнус Виик и скрипач Владислав Дёмин.

Наивная и захватывающая история вкупе с традиционным горловым пением, ритмами кантри и эстетикой современного электронного звучания гарантирует незабываемое впечатление от кинопоказа в формате, который не так часто встретишь в современном кинозале, - сообщает пресс-служба правительства области.

Легенда о мальчике Айгине и его борьба за то, чтобы спасти себя и свой народ являлась культурным наследием севера Норвегии на протяжении тысячелетия.

Проект стартовал 1 сентября в Тромсё. 22 сентября фильм «Проводник» покажут в Северодвинске, в кинотеатре «Россия» (начало в 19:00), 23 сентября – в Архангельске (кинотеатр «Русь», начало в 19:00).

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