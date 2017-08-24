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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/09/14/52887.html

Культура

Выставка работ главного фотографа Эрмитажа открылась в Архангельске

Выставка работ главного фотографа Эрмитажа открылась в Архангельске
В музее ИЗО состоялось торжественное открытие фотовыставки Юрия Молодковца «Мрамор–2». Молодковец — главный фотограф-художник Государственного Эрмитажа, у него более 30 персональных масштабных фотопроектов, с которыми знакома не только Россия, но и Европа.

«Мрамор-2» - серия фотографий, сделанных в музее и парке Гатчинского дворца, языком современной фотографии автор говорит с публикой о классической скульптуре.
Заместитель министра культуры региона Игорь Репневский отметил, что выставка Юрия Молодковца – это начало целой серии проектов, посвященных современной фотографии, которую открывает Государственное музейное объединение «Художественная культура русского Севера».

- Коллекция скульптур Гатчинского дворца очень разнообразна, она связана с персоналиями русской истории, императорами, героями античности, - рассказал Юрий Молодковец. - Я решил объединить эти скульптуры, снял их как неких жителей Гатчинского дворца, как живых персонажей, неважно, из каких они эпох. Работал со светом, стараясь «оживить» модели.

Фотограф добавил, что Архангельск произвел на него приятное впечатление, и что после знакомства с нашим городом у Юрия Молодковца родилась идея нового фото-проекта, - сообщает пресс-служба городской администрации. 

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