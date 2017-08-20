Культурный центр "Соломбала-Арт" открывает новый сезон

Традиционно концертная программа, посвященная открытию сезона, начнется с выступления творческих коллективов Соломбалы-Арт.
Свои лучшие номера публике представят: хореографический ансамбль «La Junesse», студия эстрадного пения «Дольче Вита», хореографический ансамбль «Элегия», танцевально-спортивный клуб «Грация», вокальная студия «Территория звезд», студия эстрадного танца «Гранд», танцевальное объединение «Dragon Glass».
Для новичков состоится обряд посвящения в юные таланты, его проведет Архангельский Снеговик вместе со своими помощниками, - сообщает пресс-служба городской администрации.