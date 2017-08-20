В Архангельске пройдёт кинофестиваль стран Арктики «Arctic open»

Более 100 заявок поступило на Первый Международный кинофестиваль стран Арктики «Arctic open», который пройдет в Архангельске. Прием заявок продолжается до 1 октября.

Кинофестиваль «Arctic open» пройдет в Архангельске и Северодвинске с 7 по 9 декабря 2017 года.

Фестиваль «Arctic open» – победитель конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации, создан по инициативе Поморского культурного фонда «Берегиня». Кинофестиваль «Arctic open» будет логическим продолжением фестиваля «Берегиня», который войдет в новый проект как фестиваль любительских фильмов.

Цель кинофестиваля – интеграция и сближение культур стран Арктического региона. Участниками «Arctic Open» могут стать кинематографисты из восьми стран, входящих в Арктическую зону: России, Дании, Швеции, Норвегии, Канады, США , Исландии , Финляндии. При отборе конкурсных работ, предпочтение отдается игровым и документальным фильмам, раскрывающим темы развития национальной культуры, формирование личности и поиск духовно-нравственных ориентиров в современном, глобальном мире сотрудничества природы и человека.

Председателем национального жюри кинофестиваля станет кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ – Владимир Иванович Хотиненко.

Председателем международного жюри выступит президент Евразийской Академии телевидения и радио – Валерий Давыдович Рузин. Оценка конкурсных работ будет проходить с 10 ноября до 7 декабря 2017 года.