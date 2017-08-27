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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/09/12/52837.html

Культура

В Княжестрове прошли «Сухановские чтения»

В Княжестрове прошли «Сухановские чтения»
Фото предоставлено организаторами
10 сентября в селе Княжестрово прошли традиционные шестые по счету «Литературные встречи на Княжестровской земле», посвященные ныне забытому северному поэту и собирателю фольклора Михаилу Дмитриевичу Суханову. Поэт родился в деревне Словенское Княжестровской волости Архангельской губернии, был современником Александра Сергеевича Пушкина, стал первым, кто на русском Севере стал собирать не только песни, но и былины.

В этом году большой интерес к мероприятию традиционно проявили поэты, писатели и барды Архангельской области, а также выразили желание побывать на празднике школьники из поселка Уемский, туристы из Архангельска и студенты Северного (Арктического) федерального университета им. Ломоносова. Встреча этого года стала рекордной по количеству участников, собрав более 70 гостей со всей Архангельской области. 

Добирались до острова Княжестрова по земле и по воде: на автобусах, автомобилях, пароходе и даже, побывав в кузове машины колхозного типа. Взрослые гости вспоминали, как раньше ездили на тракторах на сельские дискотеки, на лице людей в этот осенний прохладный день сияли улыбки, и в глазах отражалось счастье, счастье и природа Княжестрова: осенние травы и поля, алые ягоды рябины. К слову, младшие школьники из Лявли успели запечатлеть природную красоту на своих рисунках, в рамках литературной встречи для детей была устроена своеобразная площадка юных художников. Организаторы встречи устроили теплый прием для гостей «Сухановских чтений», так уже принято называть этот праздник в народе: была проведена экскурсия по Княжестрово с посещением памятника М.Д. Суханова, а в Доме культуры участников ждал сытный горячий обед и угощение известной многим местной сметаной.

Самым вкусным в этот день стала «пища для души» ˗ литературная встреча, в зале Княжестровского Дома культуры гостей познакомили с творчеством Михаила Суханова ˗ главный библиограф отдела «Русский Север» библиотеки им. Добролюбова, Людмила Каршина, доктор филологических наук и профессор, Наталья Дранникова и ученица 8-ого класса, победитель многих литературных конкурсов, Бакилина Олеся. 

Примечательно, что в этом году была расширена и география участников, зал сельского Дома культуры еле вместил всех желающих, со сцены свои произведения исполнили известные северные поэты и барды: Евгений Третьленский спел песни под гитару, журналист «Радио Поморья» Наталья Леонович и член Архангельского регионального отделения Союза писателей России Галина Рудакова, поэт Ольга Завьялова выступили со своими стихотворениями. Осмелились представить свои произведения и молодые поэты, не побоялась выйти на сцену студенты С(А)ФУ им. Ломоносова.

Публика добросердечно встретила всех артистов. Несмотря на то, что количество человек для простой литературной встречи было довольно много, встреча стала уютной, в чем же был этот маленький секрет для большой компании? В том, что 10 сентября в селе Княжестрово встретились неравнодушные и творческие люди, неравнодушные к творчеству М.Д. Суханова, неравнодушные к литературе, музыке, к своей Родине. 

На следующий год встреча памяти северного поэта состоится вновь, организаторы уже придумали заочный литературный конкурс совместно с Музеем народных промыслов и ремесел Приморья. Победители данного конкурса смогут прочитать свои стихи со сцены на следующих «Литературных встречах на Княжестровской земле».

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