Под Архангельском пройдут "Сухановские чтения"

На мероприятие приедут гости из Боброво, Лявли, Уймы, Заостровья, Рикасихи, Лайского дока, Архангельска и Северодвинска.

Архангельский биограф Суханова А. А. Иванов также полагает, что его стихотворения, написанные в жанре «русской песни», «приближаются к песням Кольцова, составляют как бы преддверие к творчеству великого прасола». Он «ближе всего усвоил и стиль, и содержание русской песни и сумел перенести песенный размер и дух на личное творчество».

Михаил Дмитриевич Суханов – крестьянский поэт, современник Пушкина, родился в деревне Словенское Княжестровской волости Архангельской губернии. Он был первым, кто на русском Севере стал собирать не только песни, но и былины.

В современной отечественной литературе имя Михаила Суханова практически забыто. Но на родине Суханова сохраняют память о нем. Пять лет назад по инициативе библиотекаря и менеджера Княжестровского Дома культуры в Княжестрове зародилась традиция ежегодно проводить Сухановские чтения, - сообщает объединение культуры Приморского района Архангельской области.