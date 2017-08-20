Архангелогородцы увидят выставку главного фотографа Эрмитажа

13 сентября в 18:00 Государственное музейное объединение «Художественная культура русского Севера» открывает серию проектов, посвященных современной фотографии.

Первым архангельская публика увидит выставку «Мрамор-2» главного фотографа-художника Эрмитажа Юрия Молодковца. Она откроется в музее изобразительных искусств (пл. Ленина, д. 2).

Работы Юрия Молодковца находятся в собраниях 14 российских музеев, а также в частных коллекциях в России, Франции, Великобритании. Он – член редакционных советов журналов «Эрмитаж» и «Проектор», шеф-фотограф журнала «Адреса Петербурга».

«Мрамор-2» – это серия работ, сделанных в музее и парке Гатчинского дворца. Автор языком современной фотографии говорит о классической скульптуре. Юрий Молодковец подаёт статуи, как портреты.

Специально установленный жесткий свет, большое приближение, необычные ракурсы выявляют в старинных образах интригующую современную психологичность.

В рамках открытия проекта состоится творческая встреча и мастер-класс Юрия Молодковца, - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.