В Кенозерье открылась выставка, посвященная обработке льна

Выставка условно разделена на шесть тематических зон, каждая из которых посвящена определенной стадии обработки льна. Кроме того, на каждом стенде отражено время года или месяцы, когда осуществлялся тот или иной вид работ.

Экспозиция «Северный шелк» украсила «Рукодельную избу» деревни, что расположена в Каргопольском секторе Кенозерского парка.

Такое внимание ко льну неслучайно. В XIX – начале XX века в Лёкшмозерье бытовало как пашенное, так и подсечное льноводство. Полевые земли давали тонкий и мягкий лён, на подсеках получали длинное, но крупное и жесткое волокно. Именно посеву, прополке и росту растения посвящена первая зона экспозиции.

Второй участок рассказывает об уборке льна, время которой предки условно делили на три периода, каждый из которых отличался сортом полученного волокна и семени.

Далее идет очередь «вымачивания, просушки, расстилания и досушивания» льна. Отметим, что в Лекшмозерье лен мочили в озерах. Для этого выбирали тихое, спокойное место – омут, заводь, залив – без быстрого течения, чтобы лен не заносило илом и песком.

Следующая зона рассказывает об мятье, трепании и чесании «льняной тресты», полученной после досушивания. Готовую к обработке «тресту» пучками обминали на мялках, чтобы поломать верхний слой стебля – кострицу. Сразу же после мятья лён трепали с помощью «трепала», а чесание помогало тщательно отделить остатки кострицы от волокон. В Лёкшмозерье для этого использовали щеть из грубой щетины.

В пятой зоне речь идет о прядении, ткачестве и отбеливании полученных волокон. Завершает экспозиции стенд, посвященный изготовлению изделий из льна.

Помимо стендов и инструментов, связанных с промыслом, выставку украсили фотографии из собрания Государственного Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН, научного архива парка, семейных архивов местных жителей и авторских архивов фотографов, посещавших Кенозерье, сообщает пресс-служба Кенозерского национального парка.