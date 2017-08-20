В Кенозерье открылась выставка, посвященная обработке льна

Экспозиция «Северный шелк» украсила «Рукодельную избу» деревни, что расположена в Каргопольском секторе Кенозерского парка.
Такое внимание ко льну неслучайно. В XIX – начале XX века в Лёкшмозерье бытовало как пашенное, так и подсечное льноводство. Полевые земли давали тонкий и мягкий лён, на подсеках получали длинное, но крупное и жесткое волокно. Именно посеву, прополке и росту растения посвящена первая зона экспозиции.
Второй участок рассказывает об уборке льна, время которой предки условно делили на три периода, каждый из которых отличался сортом полученного волокна и семени.
Далее идет очередь «вымачивания, просушки, расстилания и досушивания» льна. Отметим, что в Лекшмозерье лен мочили в озерах. Для этого выбирали тихое, спокойное место – омут, заводь, залив – без быстрого течения, чтобы лен не заносило илом и песком.
Следующая зона рассказывает об мятье, трепании и чесании «льняной тресты», полученной после досушивания. Готовую к обработке «тресту» пучками обминали на мялках, чтобы поломать верхний слой стебля – кострицу. Сразу же после мятья лён трепали с помощью «трепала», а чесание помогало тщательно отделить остатки кострицы от волокон. В Лёкшмозерье для этого использовали щеть из грубой щетины.
В пятой зоне речь идет о прядении, ткачестве и отбеливании полученных волокон. Завершает экспозиции стенд, посвященный изготовлению изделий из льна.
Помимо стендов и инструментов, связанных с промыслом, выставку украсили фотографии из собрания Государственного Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН, научного архива парка, семейных архивов местных жителей и авторских архивов фотографов, посещавших Кенозерье, сообщает пресс-служба Кенозерского национального парка.