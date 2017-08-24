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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/09/08/52778.html

Культура

В Гостиных дворах открылась выставка о переломном для России 1917 годе

В Гостиных дворах открылась выставка о переломном для России 1917 годе
Фото Артема Келарева
Выставка охватывает все 365 дней переломного для российской истории 1917 года. В центре экспозиции — баннер с практически подневной хронологией событий года.

По словам автора проекта, старшего научного сотрудника отдела военной истории Архангельского краеведческого музея Людмилы Симаковой, делать выставку было непросто.

— 1917 год переломил историю нашей страны и сказался на судьбах каждого человека, — отметила Людмила Симакова. — Мы решили показать, чем жил Архангельск 100 лет назад, что его волновала, тревожило, радовало. И именно поэтому вызрело решение показать историю 1917 года через городскую газету «Архангельск» того времени.Факсимильные изображения газет 1917 года позволяют судить о том, что Архангельск в то время жил насыщенно не только из-за великих потрясений, но и в культурном отношении. Например, в электротеатре «Эдисон» шла очередная серия фильма «Стенька Разинъ». Кстати, в том же выпуске было размещено объявление о выдаче дополнительно на каждого ребёнка по полфунта сахара в месяц.

Среди экспонатов выставки — вещи, датированные 1917-м годом — листовки, «керенки» достоинством в 20 и 40 рублей, пятипроцентные облигации «Заём свободы», а также шкатулка, в которой местный Совет рабочих и солдатских депутатов хранил казную — прозрачная на металлическом каркасе — чтобы все было прозрачно. Кроме того, на выставке представлен фрагмент палубы крейсера «Аврора».

Кроме того, в центре экспозиции — две скульптуры знаменитого архангельского мастера Валентина Михалёва — деревянный «Ленин» из карагача и бронзово-медный «Октябрь», - пишет "Регион 29".

По словам заведующего отделом военной истории краеведческого музея Игоря Гостева, организаторы выставки постарались взглянуть на события 1917 года объективно, без оценок и идеологии.

Он добавил, что каждое событие 1917 года влекло за собой шлейф последствий, и некоторые из них мы ощущаем до сих пор. Этот революционный эффект бабочки он пояснил на, казалось бы, совсем частном примере:

«Кто-то говорит, что 1917 год объединил архангелогородцев: столько профсоюзов появилось. Но те же профсоюзы людей разобщили: каждый разбился по маленьким профсоюзам и боролся за свои интересы. Даже был создан профсоюз ломовых извозчиков и дворников, и это привело к тому, что 10 лет спустя, в 1927 году, из Архангельска были высланы все грузовые автомобили. Ломовые извозчики добились такого решения, объяснив это тем, что они страдают без работы. А потом пришлось по новой создавать транспортную систему в городе».

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