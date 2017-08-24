Инклюзивный спектакль «Урфин Джюс» театра драмы попал в список президентских грантов

Совместная работа благотворительной организации «Время добра» и Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова приносит новые плоды. Проект инклюзивного спектакля «Урфин Джюс и деревянные солдаты» получил поддержку Фонда президентских грантов.

Гранты президента на общую сумму 2 млрд 250 млн рублей выделены 970 некоммерческим организациям из 79 регионов страны. Из Архангельской области были одобрены 17 заявок по разным направлениям из них и спектакль «Урфин Джюс и деревянные солдаты». По словам руководителя НКО «Время добра» Инны Соловьёвой, эта господдержка существенно повышает уровень и расширяет постановочные возможности спектакля – от количества привлекаемых творческих сил в проект до уровня декораций и костюмов.

Премьера благотворительного спектакля «Урфин Джюс и деревянные солдаты» состоится 30 ноября. В спектакле примут участие воспитанники театральной студии детей с ОВЗ «Время добра», дети, участвовавшие в инклюзивном спектакле «Волшебник изумрудного города», студенты взрослой студии» Летний театр», танцевально-хореографический коллектив «Росинки», и, конечно, артисты Архангельского театра драмы им. М.В.Ломоносова.

«Этот масштабный проект – симбиоз нескольких творческих коллективов. Мы объединим на сцене детей с ОВЗ, начинающих и профессиональных артистов, опытных постановщиков (художник спектакля – Андрей Тимошенко, художник по костюмам Николай Терюхин). Кроме того, сейчас идёт кастинг на героев солдат, в котором может принять участие любой житель города. Должен получиться необычный и яркий микс с массовыми сценами, танцевальными номерами, интересными декорациями», - рассказал режиссёр спектакля Анастас Кичик.

Напомним, что в январе в театре драмы начала свою работу театральная студия для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках совместного проекта Архангельского театра драмы и благотворительной организации «Время добра». Дважды в неделю в театре проходят занятия под руководством артистов Ивана Братушева и Михаила Кузьмина.

«Ребята уже около полугода занимаются актерским мастерством. За это время они очень выросли, изменились, появилось доверие друг к другу, они поняли, что такое театр. Выход на сцену в спектакле «Урфин Джюс» станет для многих первым подобным опытом, некоторые ребята уже дебютировали в спектакле «Волшебник изумрудного города». А дальше в планах у нас покорение больших городов», - рассказал артист Михаил Кузьмин, педагог театральной студии, исполнитель главной роли в премьере «Урфин Джюс и деревянные солдаты».