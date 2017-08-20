Новости дня

В Архангельске работодатель не выплатил сотруднице пособие по уходу за ребенком

В Северном народном хоре вручили награды заслуженным работникам коллектива

В Архангельске появится новая набережная

В Матигорах прошёл второй тур чемпионата по рыбной ловле

Мобильная версия 16+

Вторник, 5 сентября, 17:13

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/09/05/52725.html

Культура

В Северном народном хоре вручили награды заслуженным работникам коллектива

В Северном народном хоре вручили награды заслуженным работникам коллектива
Сегодня, 5 сентября, в Государственном академическом Северном русском народном хоре состоялась церемония вручения ведомственных наград заслуженным работникам коллектива.

Благодарностью  министерства культуры Российской Федерации за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу награждена Мария Олейник, много лет танцевавшая в балетной группе Северного хора.

Сейчас Мария Викторовна на заслуженном отдыхе, она мама троих детей и недавно стала бабушкой. Когда-то, по наставлению и большому желанию отца она стала артисткой Северного хора и ничуть не пожалела об этом: «Работа в этом коллективе для меня – это  целая жизнь! Мой отец мечтал, чтобы его дочь стала артисткой. И получилось так, что, когда я была ещё студенткой, к нам на государственные экзамены пришёл Иван Захарович Меркулов, на тот момент главный балетмейстер Северного хора. Он увидел, как я танцую, и позвал меня в балетную группу. Так осуществилась папина мечта, я оказалась в хоре и проработала целых 26 лет, – вспоминает Мария. – Я прожила здесь счастливую и достойную жизнь. У меня случилось все, о чём я мечтала».

Почётной грамотой министерства культуры Архангельской области за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие, сохранение и популяризацию российской культуры и искусства и в связи с 50-летием со дня рождения был награждён начальник отдела по хранению, реставрации и изготовлению костюмов Северного хора Николай Терюхин.

Николай Борисович Терюхин – известный художник-модельер, стилист, победитель ряда всероссийских конкурсов и фестивалей моды, член ассоциации русских художников в Париже, автор более 100 коллекций современного костюма, руководитель модельного агентства. На протяжении пяти лет он успешно возглавляет отдел, в котором под его чутким творческим взором создаются блистательные наряды для артистов Северного хора.

Свои награды участники церемонии, безусловно, заслужили большим трудом и любовью к культуре Русского Севера. Коллектив Северного хора поздравляет дорогих коллег, желает им и дальше творить, созидать, делать этот мир лучше. 

Сегодня 16:03

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельске появится новая набережная Сегодня 15:11

Областная прокуратура настроена решительно по отношению к пьяным водителямСегодня 13:20

Сбежавший из котласского зоопарка кенгуру Веня прячется в лесах Костромской области Сегодня 10:57

В Петровском сквере Архангельска обнаружили фундамент беседки ГринаСегодня 10:38

5 сентября в Поморье ожидается теплая погода без осадковСегодня 09:01

Реклама
Культура

Творчество многонациональной России представят на форуме «Белкомур»Сегодня 12:26

В этом году фестиваль «Беломор-Буги» пройдёт в Доме народного творчестваПозавчера 15:32

1 сентября мусульмане Архангельской области отмечают Курбан-байрам31 августа 2017 14:33
1 комментарий

В Архангельске пройдёт выставка «КЛЮКВА. Берега»30 августа 2017 14:02

Юные вокалисты из Архангельской отправятся на конкурс солистов в Артек29 августа 2017 11:48

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске появится новая набережная

В Матигорах прошёл второй тур чемпионата по рыбной ловле

В Архангельске отопительный сезон начинается с учреждений соцсферы

Областная прокуратура настроена решительно по отношению к пьяным водителям

В Шенкурском районе нашлись пропавшие дедушка и внучка

«Аквилон Инвест» приглашает на «Воскресный бранч» и «Праздник Кирпича»

На АЦБК начались поставки оборудования Valmet для реконструкции КДМ-2

Вручены сертификаты на улучшение жилищных условий молодым семьям Новодвинска

В дни юбилея Новодвинска подведены первые итоги конкурса социальных проектов «40 добрых дел»

В Новодвинске торжественно отметили 77-летие АЦБК

Несчастливый мандат: бизнесмен Мильченко не пошел в облсобрание

Наводя порядок… Станет ли Годзиш новым Лейцингером?

Еще один соратник Михальчука попал в поле зрения органов

Вместо Гмырина будет Скубенко или Козлов

Арестованная глава Котласского района больше не Бральнина

В Архангельске работодатель не выплатил сотруднице пособие по уходу за ребенком

Ночью в Карпогорах полностью сгорел двухэтажный дом

Под Коряжмой двое молодых людей погибли в ДТП

В Архангельске молодой человек жестоко убил бывшую возлюбленную и её мать

В Северодвинске подросток избил сожителя матери сувенирной раковиной моллюска

Наталья Подольская взяла «золото» на всероссийских соревнованиях по гребле

В спортивных школах Архангельска пройдут дни открытых дверей

Спортсменка из Архангельска завоевала "золото" на Первенстве России по гребле

«Водник» примет участие в международном турнире «ExTe Cupen»

Новодвинцы приняли участие в массовом забеге в честь 40-летия своего города

Творчество многонациональной России представят на форуме «Белкомур»

В этом году фестиваль «Беломор-Буги» пройдёт в Доме народного творчества

1 сентября мусульмане Архангельской области отмечают Курбан-байрам

В Архангельске пройдёт выставка «КЛЮКВА. Берега»
Достояние региона

Малые Корелы — музей деревянного зодчества под открытым небом

Соловки — Соловецкий музей-заповедник

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru