В Северном народном хоре вручили награды заслуженным работникам коллектива

Сегодня, 5 сентября, в Государственном академическом Северном русском народном хоре состоялась церемония вручения ведомственных наград заслуженным работникам коллектива.

Благодарностью министерства культуры Российской Федерации за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу награждена Мария Олейник, много лет танцевавшая в балетной группе Северного хора.

Сейчас Мария Викторовна на заслуженном отдыхе, она мама троих детей и недавно стала бабушкой. Когда-то, по наставлению и большому желанию отца она стала артисткой Северного хора и ничуть не пожалела об этом: «Работа в этом коллективе для меня – это целая жизнь! Мой отец мечтал, чтобы его дочь стала артисткой. И получилось так, что, когда я была ещё студенткой, к нам на государственные экзамены пришёл Иван Захарович Меркулов, на тот момент главный балетмейстер Северного хора. Он увидел, как я танцую, и позвал меня в балетную группу. Так осуществилась папина мечта, я оказалась в хоре и проработала целых 26 лет, – вспоминает Мария. – Я прожила здесь счастливую и достойную жизнь. У меня случилось все, о чём я мечтала».

Почётной грамотой министерства культуры Архангельской области за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие, сохранение и популяризацию российской культуры и искусства и в связи с 50-летием со дня рождения был награждён начальник отдела по хранению, реставрации и изготовлению костюмов Северного хора Николай Терюхин.

Николай Борисович Терюхин – известный художник-модельер, стилист, победитель ряда всероссийских конкурсов и фестивалей моды, член ассоциации русских художников в Париже, автор более 100 коллекций современного костюма, руководитель модельного агентства. На протяжении пяти лет он успешно возглавляет отдел, в котором под его чутким творческим взором создаются блистательные наряды для артистов Северного хора.

Свои награды участники церемонии, безусловно, заслужили большим трудом и любовью к культуре Русского Севера. Коллектив Северного хора поздравляет дорогих коллег, желает им и дальше творить, созидать, делать этот мир лучше.