Творчество многонациональной России представят на форуме «Белкомур»

Выступления, концерты, выставки, семинары пройдут в Архангельске, Новодвинске и Северодвинске с 19 по 23 сентября. Во Всероссийском творческом форуме «Белкомур - новый «шелковый путь» в Арктику» примут участие делегации из Карелии, Москвы КОМИ, НАО, Пермского края, Мурманской, Липецкой, Ленинградской, Вологодской, Архангельской областей.

В составе делегаций как мастера декоративно- прикладного искусства, так и хоры, театры мод, танца, старейшие фольклорные коллективы. Всех их объединяет одно – через ремесло, песню, костюм сохранить уникальные, неповторимые особенности своей нации, поделиться колоритом, самобытным творчеством с другими народами, а вместе приумножить культуру многонациональной России.

Откроется форум 19 сентября в 18:30 в Архангельском городском культурном центре.

В холле на выставке-продаже можно будет приобрести рукотворные изделия мастеров. На сцене АГКЦ в этот день пройдет уникальный концерт. Все артисты в поморском крае впервые. Один из них - Вепсский народный хор из Карелии. Коллектив основан в 1936 году, старейшие его участники были знатоками и носителями языка и традиционной культуры коренных малочисленных народов РФ – вепсов. Людмила Мелентьева, руководитель хора, на протяжении десятилетий ведет кропотливую исследовательскую, собирательскую работу по деревням Карелии, Приоятья, Вологодчины. Зрители увидят подлинные образцы языковой, певческой, хореографической, игровой культуры этноса.



Другой интересный коллектив – народный хор «Асыв» из КОМИ. Каждую песню артисты стараются преподнести по-своему, сохраняя колорит и особенности звучания. Самодеятельные певуньи из маленького села Айкино Усть-Вымского района Республики Коми – неоднократные участники Всероссийских фестивалей и конкурсов.

Мастеров декоративно-прикладного искусства Вологды представит уникальное учебное заведение - Губернаторский колледж народных промыслов. Именно здесь бережно передаются из поколения в поколение секреты кружевоплетения. Знаменитое вологодское кружево продемонстрируют студенты колледжа в коллекции «Мелодия любви».

Танцевальную программу покажет ансамбль народного танца «Русская душа» из города Грязовец Вологодской области. «В каждом номере, в каждом танце заводном и лирическом отражается широкая душа русского человека», - отмечают поклонники коллектива. Создатель ансамбля, его неизменный руководитель Людмила Изюмова - автор хореографической постановки «Мужские страдания», которая вошла в репертуар Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого.



Архангельскую область представят в концерте фольклорные хоры из Карпогор, Мезени, Лешуконья, Красноборска, театр фольклора "Радеюшка" Зинаиды Поповой.

20 сентября на втором этаже в областном Доме народного творчества откроется выставка прикладного творчества «Незабытые ремесла». Здесь можно будет познакомиться с традициями и обычаями разных культур. Ненецкую куклу и орнаментальное вязание представят художники НАО. Капы, керамику, ткачество привезут умельцы из Республики КОМИ. Карельские мастера чтят традиции предков и удивят публику разнообразием изделий из бересты и кожи. Липецк покажет текстильную куклу. В обширном перечне работ архангельских мастеров не обойдён вниманием северный пряник – козуля.

Новодвинск примет форум 20 сентября. Артисты из КОМИ, Карелии, Вологодской области выступят с концертом в Новодвинском Дворец культуры «БЫТ» в 18 часов.



Во все последующие дни гости столицы Поморья примут участие в традиционной Маргаритинской ярмарке. Певческие коллективы откроют веселое торговое гуляние, а понравившиеся изделия мастеров народного творчества можно будет приобрести 22 -24 сентября на выставке-ярмарке у Дворца спорта профсоюзов.

Закроет форум праздничное шоу с участием работ лучших модельеров и дизайнеров, победителей Межрегионального фестиваля «Костюм Русского Севера», а также участников проекта. Торжественная церемония закрытия I Всероссийского творческого форума «Белкомур - новый «шелковый путь» в Арктику» состоится 23 сентября в 18:00 в концертном зале областного Дома народного творчества по адресу площадь Ленина , 1 .

Это будет красочный праздник национального этнического костюма, в котором искусно переплетены все виды декоративного творчества, многообразие форм и образов, народные традиции и современность.

Творческий форум «Белкомур» посвящен 80 - летнему юбилею Архангельской области, поддержан Министерством культуры РФ, Государственным Российским Домом народного творчества имени Поленова. Организаторы – областной Дом народного творчества. Справки по телефону: 21-40-43, 21-40-42