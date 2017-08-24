В этом году фестиваль «Беломор-Буги» пройдёт в Доме народного творчества

24-й международный рок-фестиваль «Беломор-Буги» пройдёт 7 и 8 октября в Доме народного творчества — бывшем большом зале филармонии, — на площади Ленина, 1.

Как сообщает официальный сайт фестиваля, в нём примут участие 20 рок-групп. Каждый фестивальный день на сцене выступят по 10 групп. Начало — в 15:00.

По словам организаторов, продажи билетов на фестиваль начнутся в ближайшее время.