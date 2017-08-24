Как сообщает официальный сайт фестиваля, в нём примут участие 20 рок-групп. Каждый фестивальный день на сцене выступят по 10 групп. Начало — в 15:00.
По словам организаторов, продажи билетов на фестиваль начнутся в ближайшее время.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/09/03/52683.html
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В этом году фестиваль «Беломор-Буги» пройдёт в Доме народного творчества
Фото из архива "Двины-информ"
24-й международный рок-фестиваль «Беломор-Буги» пройдёт 7 и 8 октября в Доме народного творчества — бывшем большом зале филармонии, — на площади Ленина, 1.
Как сообщает официальный сайт фестиваля, в нём примут участие 20 рок-групп. Каждый фестивальный день на сцене выступят по 10 групп. Начало — в 15:00.
По словам организаторов, продажи билетов на фестиваль начнутся в ближайшее время.
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