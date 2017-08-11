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1 сентября мусульмане Архангельской области отмечают Курбан-байрам

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/08/31/52638.html

Культура

1 сентября мусульмане Архангельской области отмечают Курбан-байрам

1 сентября мусульмане Архангельской области отмечают Курбан-байрам
С поздравлением к единоверцам обратился председатель религиозной организации мусульман Архангельска и Архангельской области «Нур Ислам» Рим Калимуллин.

"Дорогие единоверцы, жители Архангельской области!

1 сентября 2017 года мусульмане России отмечают один из двух великих праздников ислама Ид-Аль-Адха, Курбан-байрам.

По поручению председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина, а также от себя лично сердечно поздравляю вас с этим светлым праздником.

В этот день мусульмане всего мира соберутся на праздничную молитву и проповедь. В то же время в высокочтимой Мекке завершается паломничество к главным святыням ислама. Этот обряд, предписанный Всевышним Аллахом, является одним из пяти столпов ислама.

Да сбудутся все наши добрые молитвы и пожелания!

Да ниспошлёт нам всем Аллах благополучие и покой в обоих мирах!

Да ниспошлёт Аллах нам и нашим семьям здоровья и счастья!"

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