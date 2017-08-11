В Архангельске пройдёт выставка «КЛЮКВА. Берега»

7 сентября в 17 часов в Музее художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова открывается выставочный проект «КЛЮКВА. Берега». Выставка по результатам V экспериментального художественного пленэра визуальных искусств.

Основной концепцией пленэра стало открытие новых берегов. Путешественники всегда стремятся к новым берегам, для художника «новые берега» – это движение. Разные: крутые, пологие, песчаные и каменистые – берега всегда держат потоки воды, спасая города и страны. Священный остров ненцев, побережье Карского моря, водопад Халмеръю, бескрайние просторы тундры, Гагарацкая и Ярынская компрессорные станции, заполярная столица Воркута и знакомый берег реки Вымь в деревне Козловка – это было контрастное путешествие.

В арктической экспедиции принимали участие художники из разных городов: Санкт-Петербург, Москва, Ярославль, Воркута, Ухта, Сыктывкар. По традиции в состав участников вошли выпускники и преподаватели СыктГУ им. Питирима Сорокина. Среди них куратор проекта художник Анжела Разманова, художницы Анастасия Юрьева и Кристина Овсянкина, фотограф Игорь Самолёт и многие другие. К творческому десанту «Клюквы» вновь присоединились художник-иллюстратор Павел Зарослов (Ярославль), фотограф Воркуты Надежда Кожевникова, художник Олег Сизоненко, и фотограф Эрмитажа Юрий Молодковец, и художник-этнофутурист Юрий Лисовский.

Вдохновляющие пейзажи, адреналин, контрастные эмоции от каждого дня – всё это повлияло на художников: десятки зарисовок, исписанные холсты, переполненные карты памяти фотоаппаратов.



Выставка открыта 08 – 24 сентября 2017 года

Адрес: Музей художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова (ул. Поморская,3)

Часы работы: 10.00 – 17.00, касса закрывается на час раньше

Выходной – вторник