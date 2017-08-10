Юные вокалисты из Архангельской отправятся на конкурс солистов в Артек

30 августа четыре талантливые вокалистки из Архангельской области отправятся в «Артек» на необычную смену «Школа размером с Артек». Почти на месяц весь лагерь станет для детей огромным классом, а точнее неформальным учебным пространством для обучения и творчества.

В рамках смены в Артеке состоится конкурс солистов среди участников сводного Детского хора России. За право стать лучшим будут сражаться ребята от 10 до 14 лет со всей страны, в том числе и четыре участницы от Архангельской области. В программе конкурса – упражнение на широту певческого диапазона, исполнение одного произведения из репертуара Детского хора России и одного на выбор.

Для юных талантов из Архангельской области конкурс солистов в Артеке – это уникальная возможность не только набраться опыта, но и заявить о себе, как о солисте, на Всероссийском уровне, и, конечно же, окунуться в атмосферу знаменитого лагеря «Артек».

«Очень хочется посмотреть на других участников, послушать, кто как поёт, – делится своими ожиданиями от конкурса участница от Архангельской области Анна Пугачёва». Не скрывает своей радости и волнений Елизавета Акопян из Новодвинска: «Я увижу море, а может быть, даже покупаюсь. Правда, я очень волнуюсь, боюсь, что на меня будет пристально смотреть жюри. Но я знаю, что надо просто вдохнуть, выдохнуть, вспомнить маму и волнение уйдёт».

Детский хор России – это сводный хоровой коллектив, созданный в 2014 году по инициативе Всероссийского хорового общества. В него входят дети из всех регионов страны. Конкурс солистов позволит выявить наиболее талантливых молодых певцов среди участников хора, будет способствовать развитию их исполнительского уровня.

«Я рада поехать в Артек, – рассказывает участница конкурса из Яренска Милослава Глотова, – С детским хором я уже была на Олимпиаде в Сочи, в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, в Москве, в Чебоксарах».

«Счастье – петь в этом огромном хоре, – делится своими впечатлениями от участия в Детском хоре России Александра Корякина из Архангельска. – Когда я стою на сцене вместе с ребятами, я испытываю восторг. Ведь в этом огромном тысячном коллективе всего 10 человек от Архангельской области, и я среди них. В такие минуты кажется, что ты какой-то особенный человек».

Куратор проездки в Артек группы детей от Архангельской области – директор Государственного академического Северного русского народного хора Наталья Асадчик. «Для нас большая честь и ответственность – принимать участие в мероприятиях Всероссийского хорового общества, – говорит Наталья Георгиевна. – Радостно и приятно работать с талантливыми детьми. Одна из задач Северного хора как профессионального коллектива – воспитание подрастающего поколения в духе традиций певческого искусства. Мы с ребятами побывали уже на мероприятиях разного уровня, концертах, но в конкурсе участвуем впервые. Главное – это не победа, а возможность попробовать свои силы на конкурсе столь высокого уровня, представить на нём Архангельскую область».

25 и 26 августа репетиции с участниками конкурса солистов от Архангельской области провела художественный руководитель Северного хора, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженная артистка России Светлана Игнатьева.

«Замечательно, что детей объединяет музыка, что у них есть возможность общаться, дружить, переписываться, – считает Светлана Конопьяновна. Хоровое искусство всегда объединяло людей. Это общая коллективная радость. Наше поколение, мы выросли в замечательной атмосфере хорового пения, было очень много хоров, народных, академических, любительских. Люди находили выход душе в хоровом пении. Замечательно, что эти традиции возрождаются».

Ребята отправляются в Артек на всю смену. Помимо конкурсного отбора, их ждёт увлекательная учёба, мастер-классы, встречи с интересными людьми, а также отдых и веселье.