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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/08/27/52564.html

Культура

Он был самым лучшим: в Архангельске скончался Валентин Пролетарский

Он был самым лучшим: в Архангельске скончался Валентин Пролетарский
Печальная новость пришла под вечер воскресенья: в Архангельске на 76-м году жизни скончался известный тележурналист, Почетный гражданин Архангельской области Валентин Пролетарский. Можно сказать с полной уверенностью, что этого человека в нашей области знали и любили все...

Говоря об этой тяжелой утрате, председатель регионального отделения Союза журналистов и друг Валентина Николаевича Владимир Лойтер подчеркнул: "Все это время,  с 1966 года, он был лицом архангельского телевидения. Его все знали, любили. Через них, первых дикторов - Пролетарского, Беллы Пацевич, Владимира Бузука, шло наше общение со зрителями. Да, он был любимцем публики, к нему по-человечески тянулись люди. Добрый, отзывчивый, решал многие наши, даже просто бытовые проблемы. При этом был абсолютно свободным человеком, не вступал ни в какие партии, организации. А еще он был в числе трех лучших спортивных журналистов наряду с Евгением Салтыковым и Виктором Фридманом. Хотя, он был даже самым лучшим... Нам сегодня всем очень тяжело..."

Стоит отметить, что в конце 2016 года Валентин Николаевич был удостоен звания Почетного гражданина Архангельской области.

Редакция "Двины-Информ" выражает искренние соболезнования всем родным и близким покойного. 

О дате и времени прощания мы сообщим дополнительно. По предварительной информации, похороны пройдут на Вологодском кладбище. 

Валентин Николаевич Пролетарский родился 2 ноября 1941 года в Кировске Мурманской области. Работал в качестве диктора на мурманском телевидении, начиная с 25 апреля 1961 года. С 1966 года работал в качестве диктора, тележурналиста и спортивного комментатора на архангельском телевидении. Автор и ведущий известной программы «Спорт и судьбы с Валентином Пролетарским». Автор книги «Судьба, телевидение, спорт». Заслуженный работник культуры России. Кавалер Золотого знака «Водник». 

Алексей Морозов, Вчера 20:49

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