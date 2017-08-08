Экспериментальный театр из Петербурга на сцене театра драмы

Новый императорский театр (г. Санкт-Петербург), известный своими провокационными постановками и новым подходом к театру, покажет спектакль немецкого режиссёра Йозуа Рёзинга «Лебеди» на камерной сцене Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова 20 и 21 сентября.

Архангельский театр драмы уже не в первый раз сотрудничает с Гёте-институтом в Санкт-Петербурге. Так, в прошлом году на сцене с аншлагом прошел показ и обсуждение резонансного спектакля для подростков «Ливия, 13». В этот раз в Архангельске — спектакль для взрослых «Лебеди», - сообщает пресс-служба Архангельского театра драмы.

Героиня пьесы молодая девушка Тине пытается выяснить стоимость денег и для этого устраивается работать в банк. В пьесе представлен срез идей капиталистического и некапиталистического обществ, призраки прошлых и будущих систем. Текст можно смело назвать театральной версией современного дискурса о глобализации и устройстве мира в исполнении четырёх актрис Нового Императорского театра.

Для молодого коллектива этот спектакль станет первым сотрудничеством с иностранным постановщиком. Режиссёр спектакля – режиссёр берлинского Дойчес театра, выпускник знаменитой венской театральной школы Макса Рейнхардта Йозуа Рёзинг.

При этом стоит отметить, что театр уже не раз обращался к текстам современных драматургов. Спектакль «Холодное дитя» по Мариусу фон Майенбургу стал визитной карточкой театра и был представлен на фестивалях в Чехии и Германии, а также в рамках Санкт-Петербургского Международного Культурного форума. «Подрывать театральные авторитеты. Взрывать человеческий мозг. Сохранять традиции», - провокационный девиз Нового Императорского театра.

«То, как актёры умеют смотреть на зрителя — в упор и с усмешкой, — станет настоящим психологическим аттракционом для тех, кто еще не бывал на спектаклях Нового Императорского», — так отзывается о театре критик Анна Сологуб (журнал «Петербургский театрал»).