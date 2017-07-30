Рисунки архангельских школьников отправились в космос Шесть рисунков маленьких художников Поморья победили в конкурсе "Мир глазами детей". Рисунки были выставлены в Архангельске, Крыму, Северной Осетии, Украине и Чечне, а теперь отправятся прямиком в космос. В первую художественную галерею на орбите международной космической станции. Каждый рисунок будет сфотографирован у иллюминатора на фоне планеты Земля и проштампован специальной печатью. После возвращения на Землю в сентябре побывавшие в космосе подлинники, возможно, поедут на ПМЖ в музей космонавтики. Нашли ошибку? Выделите текст,

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