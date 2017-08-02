Американский профессор приедет в Поморье, чтобы изучить рецепты северных блюд

Поездка является частью проекта Дарры, который посвящен гастрономической культуре России. Также профессор посетит Мурманскую область, отправится в Карелию и Владимир, -сообщает пресс-служба областного ТИЦ.
— Моя главная цель — узнать о местных кулинарных традициях. Я бы хотела научиться готовить пищу в настоящей русской печи и лепить изумительные архангельские козули. Я читала о местном ягодном напитке «кёж», и хочется узнать рецепт его приготовления. У меня много вопросов! Я интересуюсь всем, что касается истории и приготовления северной кухни, — написала она в письме областному ТИЦ.