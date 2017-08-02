Американский профессор приедет в Поморье, чтобы изучить рецепты северных блюд Дарра Голдштейн, профессор русского языка и автор нескольких кулинарных книг,планирует приехать в Архангельскую область чтобы изучить традиционную кухню русского Севера. Поездка является частью проекта Дарры, который посвящен гастрономической культуре России. Также профессор посетит Мурманскую область, отправится в Карелию и Владимир, -сообщает пресс-служба областного ТИЦ. — Моя главная цель — узнать о местных кулинарных традициях. Я бы хотела научиться готовить пищу в настоящей русской печи и лепить изумительные архангельские козули. Я читала о местном ягодном напитке «кёж», и хочется узнать рецепт его приготовления. У меня много вопросов! Я интересуюсь всем, что касается истории и приготовления северной кухни, — написала она в письме областному ТИЦ. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 09:05