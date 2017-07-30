В Северодвинске на стене пятиэтажного дома нарисуют картину о любви

Участники социального проекта «Тайбола. Большой стрит-арт» привнесут в холодно-индустриальный Северодвинск частицу теплоты. Автор эскиза и художник – член Союза художников России Александр Менухов.

"Это работа о любви к дому, любви к своему делу, об уважении к своим корням. Главный герой будущего панно – корабел, моряк, созидатель. Дом в его руках – символ всего того, за что он в ответе. Это семья, город, родная земля" - говорит он.

Сумма предоставленной из местного бюджета субсидии – 100 000 тысяч рублей. Как пояснил руководитель проекта Илья Кузубов, практически все средства пойдут на закупку специальных красок. Автовышку за чисто символическую плату предоставил северодвинский Союз садоводов России. Работа художников – подарок городу и горожанам, сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.