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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/culture/2017/08/08/52219.html

Культура

Выставка «Территория смелых» в Архангельске будет работать до 27 августа

Выставка «Территория смелых» в Архангельске будет работать до 27 августа
29-30 марта, в рамках международного арктического форума «Арктика - территория диалога», Северный морской музей представил новую масштабную выставку — реконструкцию дома полярников 50-60х годов XX века.

Характерные и знаковые экспонаты из истории освоения Арктики сопровождаются видеопроекцией, изображающей условия арктических экспедиций XX века с использованием кадров кинохроники.

Вся обстановка и внутреннее устройство «дома» позволяет почувствовать себя участником полярной экспедиции. На фоне полярного сияния, арктической фауны и дрейфующих льдов посетители смогут снять показания метеоприборов и составить свой прогноз, понять устройство радиостанции и сфотографироваться на память.

История о том, как жили и работали люди в краю белого безмолвия — это не только способ почувствовать себя сопричастным уникальному историческому пространству, но и попытка ответить на вопрос «Где начинается “Территория смелых”?».

ТОЛЬКО ДО 27 АВГУСТА! В выставочном зале Северного морского музея.

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