Выставка «Территория смелых» в Архангельске будет работать до 27 августа

29-30 марта, в рамках международного арктического форума «Арктика - территория диалога», Северный морской музей представил новую масштабную выставку — реконструкцию дома полярников 50-60х годов XX века.

Характерные и знаковые экспонаты из истории освоения Арктики сопровождаются видеопроекцией, изображающей условия арктических экспедиций XX века с использованием кадров кинохроники.

Вся обстановка и внутреннее устройство «дома» позволяет почувствовать себя участником полярной экспедиции. На фоне полярного сияния, арктической фауны и дрейфующих льдов посетители смогут снять показания метеоприборов и составить свой прогноз, понять устройство радиостанции и сфотографироваться на память.

История о том, как жили и работали люди в краю белого безмолвия — это не только способ почувствовать себя сопричастным уникальному историческому пространству, но и попытка ответить на вопрос «Где начинается “Территория смелых”?».

ТОЛЬКО ДО 27 АВГУСТА! В выставочном зале Северного морского музея.