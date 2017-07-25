В Архангельске открылась выставка «Индустриальный Север»

Экспозиция включает работы известных архангельских художников-графиков Валерия и Нелли Таргонских, Николая Мирошникова, Павла Лешукова, Всеволода Видякина, Юрия Ломкова.

О Николае Мирошникове без оговорок можно сказать: художник-путешественник, художник-бродяга. С начала 1970-х совершал ежегодные поездки в Ненецкий автономный округ, на побережье Белого и Баренцева морей. Он – признанный мастер пейзажа и натюрморта. Жизнь героев своих произведений Николай Петрович знал изнутри, поскольку много месяцев работал в геологических партиях, у буровиков и оленеводов.

Всеволод Видякин один из ведущих современных мастеров Архангельска. В начале творческой деятельности основными темами художника были пейзажи Севера, быт и работа рыбаков-поморов. Он неутомимо путешествовал по Северу, каждая новая работа поражала новизной восприятия привычных и знакомых уголков Севера, будь то поморские деревни, беломорские пейзажи, индустриальное Заполярье.

Выставка «Индустриальный Север» открыта в Музее художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова по адресу: ул. Поморская, 3 (вход со двора), сообщает пресс-служба музейного объединения.