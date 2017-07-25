В Приморском районе проходят "Казаковские чтения"

II Литературные чтения «Поедемте в Лопшеньгу» проходят с 6 по 8 августа. В этом году известному писателю Юрию Казакову исполнилось бы 90 лет. Инициатива проведения литературных чтений принадлежит секретарю общественной организации «Союз писателей России» Павлу Поздееву.

В Лопшеньге собирались известные российские писатели, чтобы в день рождения Юрия Казакова почтить его память, поговорить о творчестве, представить свои произведения.

Писатель Юрий Казаков родился 8 августа 1927 года в Москве. Он часто путешествовал по Русскому Северу, на протяжении многих лет заполнял свой «Северный дневник» – собрание путевой прозы, исторических экскурсов, портретов поморов.

«Поедемте в Лопшеньгу» – так называется последняя книга Юрия Казакова, вышедшая в свет в 1983 году уже после смерти автора. Издание объединяет его рассказы, очерки и литературные заметки разных лет. Этой книгой он прославил поморское село на все времена, сообщает пресс-служба администрации Приморского района.